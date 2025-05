Pelaku Snorkeling Kerap Tak Sadar Rusak Terumbu Karang

TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian The Social and Environmental Research Institute menunjukkan snorkelers—pelaku olahraga air snorkeling—cenderung tak sadar kegiatan mereka bisa merusak terumbu karang.



Para wisatawan bawah laut ini bisa tak sengaja merusak dengan menendang, berdiri di atas, atau berpegangan pada terumbu karang. Kontak yang tak sengaja ini bisa mematahkan terumbu karang. Selain itu, gesekan pada terumbu bisa menghilangkan lapisan pelindung dan menginfeksi alga yang memberi warna pada terumbu karang.



Thomas Webler and Karin Jakubowski dari The Social and Environmental Research Institute menunjukkan video untuk beberapa kelompok snorkelers sebelum mereka snorkeling di Puerto Rico, Amerika Utara.



Video berdurasi lima menit itu bertujuan meningkatkan kesadaran snorkelers atas perilaku mereka yang berpotensi merusak terumbu karang. Selain itu, untuk menekankan snorkelers agar bertanggung jawab secara pribadi dan ekstra hati-hati untuk tak merusak karang.



Tak hanya menonton video, tapi snorkelers juga diminta peneliti berjanji secara tertulis untuk berperilaku baik dan menjaga jarak aman dari terumbu karang. Setelah itu, Webler dan Jakubowski mengamati perilaku snorkelers.



“Hasilnya, yang menonton video dan menandatangani perjanjian punya kesadaran lebih tinggi dibanding yang tidak,” kata Webler.



Sebesar 11 persen snorkelers di kelompok yang menonton video masih melakukan kontak yang membahayakan terumbu karang. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan 35 persen snorkelers yang melakukan hal serupa di kelompok yang tak menonton video.



Banyak taman laut dan operatur tur yang memperingati snorkelers untuk menjaga jarak aman dengan terumbu karang. Namun, berdasarkan pengamatan Webler dan Jakubowski, para snorkelers biasanya sibuk mengutak-atik peralatannya dan tak memperhatikan peringatan tersebut.



Gambar terumbu karang penuh dengan kehidupan dan ikan tropis melesat ke sana ke mari adalah salah satu adegan klasik yang muncul dalam pikiran para wisatawan. Mereka yang ingin menikmati keindahan terumbu karang biasanya tak berniat jahat. Toh mereka telah menghabiskan uang untuk berwisata di bawah laut. “Kami yakin mereka punya penghargaan untuk dunia bawah laut,” kata Jakubowski.



Dalam studinya, Webler dan Jakubowski melaporkan para wisatawan sangat bersemangat untuk memperbaiki perilakunya di bawah air. Penelitian ini menunjukkan sedikitnya kesadaran wisatawan tentang perilaku bawah air bisa menghancurkan terumbu karang. Padahal butuh waktu bertahun-tahun untuk merehabilitasinya.



BIOSPHERE ONLINE | TRI ARTINING PUTRI