Peneliti BRIN Temukan Spesies Baru Anggrek Akar di Aceh, Jenis ke-5 di Indonesia

Ciri morfologi itu menunjukkan perbedaan dengan dengan spesies Chiloschista lainnya, terutama C. javanica dan C. sweelimii. Sayangnya, Destario menambahkan, anggrek C. tjiasmantoi sudah masuk dalam kategori genting (endangered) menurut kriteria IUCN Redlist. Hal itu karena diperkirakan luas area sebaran dan jumlah populasi yang terbatas, serta ancaman ekspansi perkebunan dan perubahan iklim.