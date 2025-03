Peneliti Muda UIN Sunan Kalijaga Raih Paten Senyawa Anti-diabetes Serukan Hilirisasi Riset

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, metode in silico menggunakan molecular docking dan dynamic simulation untuk memprediksi bagaimana interaksi senyawa dengan target molekuler.

Kedua, tahap in vitro dilakukan dengan menguji senyawa tersebut pada kultur sel guna mencari konfirmasi efektivitasnya, terutama dalam menghambat pertumbuhan sel kanker dan mengontrol kadar gula darah.

Ketiga, tahap in vivo dengan menggunakan hewan model. Pada tahap ini, tim mengevaluasi efektivitas serta keamanan senyawa sebelum melangkah lebih jauh ke uji klinis pada manusia.

Sebagai salah satu ilmuwan muda yang aktif dalam forum akademik internasional, seperti Nordic Nutrition Conference di Finlandia, Asian Congress of Nutrition di Cina, dan International Conference on Nutrition and Growth di Portugal, Fahrul berharap riset-riset dari Indonesia bisa mendapat perhatian lebih luas hingga diakui dunia.