Penelitian Ungkap Penyebab Beberapa Makhluk Purba Tidak Menjadi Fosil

Teknisi Laboratorium Unit Krikilan Museum Sangiran Sragen, Irma, melakukan perawatan Kepala dan Gading Gajah purba yang berusia 0,16 juta tahun dalam pameran Indonesia, The Oldest Civilization on Earth 130 Years After Pithecanthropus Erectus di Museum Nasional, Jakarta, 20 Desember 2024. Pameran ini merupakan rangkaian merayakan 130 tahun Pithecanthropus Erectus di Trinil, Ngawi Jawa Timur menampilkan koleksi homo erectus di Indonesia mengungkap wawasan baru tentang evolusi manusia. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara menjadi kunci penelitian evolusi manusia di dunia ditemukan 200 spesies terkuak. TEMPO/Imam Sukamto