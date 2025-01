Media Sosial yang Merusak Kesehatan Mental

MEDIA sosial telah menjadi epidemi baru di era digital. Dampaknya merusak kesehatan mental, terutama mereka yang termasuk kelompok gen Z, lahir setelah 1995, seperti kesimpulan Jonathan Haidt dalam bukunya yang terbit tahun lalu, The Anxious Generation. Temuan dan saran dosen psikologi sosial di University of New York itu diikuti regulasi pemakaian media sosial di banyak negara. Pemerintah Indonesia kini mencoba mengikutinya dengan membuat regulasi pembatasan usia pengguna media sosial.