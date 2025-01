Pentagon Anggarkan Rp 299 Triliun untuk Program Penyelidikan UFO

TEMPO.CO, Washington - UFO masuk dalam anggaran tahunan Departemen Pertahanan Amerika senilai US$ 600 miliar (Rp 8.151 triliun), sebanyak US$ 22 juta (Rp 299 triliun). Tepatnya dalam program penyelidikan Advanced Aerospace Threat Identification Program yang hampir tidak mungkin ditemukan sebagaimana dilaporkan The New York Times akhir pekan lalu.



Baca: Kisah Pilot Jet Tempur Berkejaran dengan UFO di Langit Amerika