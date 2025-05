Pertama Kali, CEO Microsoft Satya Nadella Hadir di DevFestID

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft Indonesia menggelar ajang pertemuan para developer se-Indonesia bertajuk Microsoft Developer Festival atau DevFestID hari ini, Kamis 26 Mei 2016, di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Yang menarik, dalam acara ini, untuk pertama kalinya CEO Microsoft Satya Nadella, akan hadir di Indonesia dan berbicara soal perkembangan teknologi digital Microsoft.



Kapasitas ruang seminar hotel sebanyak lebih dari 1200 kursi sudah penuh terisi para penggiat teknologi yang mendaftar sejak beberapa pekan lalu. Namun, jangan khawatir. Anda tetap bisa mendengarkan apa kata Satya Nadella melalui siaran live stream di http://aka.ms/devfest



Situs Tempo.co juga menyediakan lokasi untuk menyaksikan siaran live streaming itu yakni di : http://hackathon.tempo.co/live-streaming.html



Acara #DevFestID ini sendiri mengusung tema "Tomorrow’s Innovations for Today’s Developers". Lewat forum ini, Microsoft ingin menegaskan dukungannya untuk membantu keberlangsungan bisnis dan pertumbuhan usaha mereka. Disadari atau tidak, perkembangan bisnis di masa depan akan sangat bergantung pada peran para developers dan programmers. Untuk itu, Microsoft mengajak mereka untuk mempelajari berbagai kemungkinan teknologi di masa lalu, dengan mengajak seseorang dari Indonesia.



Acara #DevFestID akan berlangsung sejak pukul 9 pagi. Selain Satya Nadella, pembicara menarik lainnya adalah Dave Miller, Developer Experience and Evangelism Director, Microsoft Asia Pasifik (APAC) yang akan berbicara soal "Evolve Your Business Through the Cloud."



Dari pemerintah, ada Triawan Munaf Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Indonesia. Kemudian, disusul kemudian oleh Andhika Nugraha, Technology Solution Professional, Microsoft Indonesia, yang akan menjelaskan soal "App Service, Containers, and more: Deploying Scalable Apps on Azure."



Berikutnya, Ahmad Masykur, Software Architect and System Development Lead, Indonesia Epson Industry, akan memberikan pidato bertema "Modern Web: Mobile First Design with ASP."



Sebelum Satya bicara, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mengawali dengan menyampaikan pidato kunci selama 30 menit. Juga ada materi dari "From Data to Decision with Advanced Analytics" yang akan dibawakan oleh Marcus Nugroho, Technology Solution Professional, Microsoft Indonesia. Kemudian materi berjudul "Cross-platform Mobile Development using Xamarin" yang dibawakan oleh Abhisek Narain, Technical Evangelist, Microsoft India.



Selain acara seminar, #DevFestID juga diramaikan dengan ajang coding untuk anak-anak dan hackathon media digital. Acara hackathon sendiri bisa terselenggara berkat kerjasama Tempo dan Microsoft Indonesia.



