Polemik Pagar Laut Tangerang, Pakar UGM: Ada Indikasi Usaha Konversi Laut Jadi Daratan

Menurut Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana, mengatakan bahwa pantai di utara Tangerang merupakan perairan kepulauan sehingga kedaulatannya tidak bisa dimiliki oleh individu atau perusahaan. Hal tersebut berdasarkan aturan internasional atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).