Prediksi Kiamat yang Gagal Tidak Menghentikan Meade

Wahyu di mana-mana



Bagi kebanyakan orang, mudah untuk mengabaikan Meade. api pemikiran rasis ada di mana-mana, kata Robert Joustra, seorang ilmuwan politik di Redeemer University College di Ontario dan rekan penulis buku "How to Survive the Apocalypse: Zombie, Cylons, Faith, and Politics at the End of the World" (Wm B. Eerdmans Publishing, 2016).



Pertunjukan sastra postapokaliptik seperti "The Walking Dead" atau "The Leftovers" adalah cara sekuler untuk menghadapi pertanyaan yang akan ditulis oleh Kitab Wahyu untuk dijawab, Joustra berkata: Apa gunanya semua penderitaan ini? apa arti kehidupan? Bagaimana seharusnya kita hidup sekarang, di tengah semua perjuangan kita?



Simbolisme dalam Kitab Wahyu apokaliptik akan memiliki arti yang sangat berbeda bagi orang Kristen zaman dahulu yang teraniaya dibandingkan dengan orang-orang abad ke-21, kata Joustra.