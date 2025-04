Rekor Dunia, RacerX Terbang 4 Kali Lebih Cepat dari Drone Biasa

TEMPO.CO, New York - Berjuluk RacerX, drone ini baru-baru ini masuk Guinness World Record dengan kecepatan 179,9mph (80,4 meter per detik), meskipun beratnya hanya 800 gram.



Drone-drone yang tersedia secara komersial, seperti DJI Phantom 4, hanya terbang hingga 44,7 mph (20 meter per detik).



Prototipe pertama dari drone itu terbakar ketika mencapai titik akselerasi tertingginya. Namun, model terakhir drone itu, yang diterbangkan di Cunningham Park di Queens, New York, mencatat kecepatan tersebut.



Drone Racing League (DRL) mencatat rekor itu menggunakan quadcopter yang dikendalikan remote bertenaga baterai yang dirancang khusus. Drone itu buatan tangan dari Direktur Produk DRL, Ryan Gury, dan tim insinyur DRL.



"Kami senang menempatkan teknologi eksklusif untuk tes ini. Kami fokus pada kecepatan dan mendorong batas-batas desain drone di DRL," kata Nicholas Horbaczewski, CEO dan Pendiri DRL, akhir pekan lalu.



"Catatan rekor RacerX merupakan puncak dari tahun-tahun inovasi teknologi oleh tim insinyur kelas dunia, dan kami sangat bersemangat untuk meluncurkan drone balap tercepat di bumi," tambahnya.



Untuk mencetak rekor itu, drone tersebut membutuhkan terbang bolak-balik melintasi jalur sepanjang 100 m, dengan catatan resmi ditetapkan sebagai rata-rata kecepatan tertinggi yang dicapai pada setiap penerbangan itu.



Pada tahun 2017 DRL menggelar serangkaian enam balapan global, Allianz World Championship, yang akan disiarkan di ESPN, Sky Sports, ProSiebenSat.1 Media SE, Disney XD, OSN dan saluran siaran terkemuka lainnya di seluruh dunia.



Didirikan oleh Nicholas Horbaczewski pada 2015, DRL adalah sebuah perusahaan swasta yang berkantor pusat di New York City.



Dalam berbagai balapan itu perusahaan menggunakan DRL Racer3, sebuah drone custom yang dapat terbang dari 0 hingga 80 mph dalam waktu kurang dari satu detik.



DAILY MAIL | ERWIN Z