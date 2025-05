TEMPO.CO, New York - Berita buruk kembali datang dari sektor lingkungan. World Meteorological Organization (WMO) baru saja menyatakan tingkat konsentrasi karbon dioksida (CO2) di atmosfer global telah menembus batas yang ditentukan. Tahun ini, angka konsentrasi karbon mencapai 400 bagian per juta (ppm) atau lebih tinggi dibanding pada 2014, yang ada di angka 397,7 ppm.



Fenomena ini tak hanya dialami karbon dioksida. Konsentrasi zat lain, seperti gas metana dan nitrogen oksida, juga meningkat drastis sejak 2014. “Perlu ada tindakan darurat untuk mengurangi konsentrasi emisi gas rumah kaca ini,” kata Oksana Tarasova, Kepala Divisi Lingkungan Atmosfer WMO, seperti dilansir dari The New York Times pada Selasa, 10 November 2015 waktu setempat.



Tingkat konsentrasi zat polusi ini memang terus melonjak sejak dunia memasuki era industrialisasi. Tercatat, pada 1750, atau sebelum Revolusi Industri bermula, konsentrasi gas karbon hanya 278 ppm. Setelah industri terus berkembang dan bertambah, para peneliti sudah memperkirakan angka 400 akan terlewati pada 2016.



Meski demikian, Tarasova mengatakan tak ada bencana yang akan terjadi setelah angka 400 terlewati. Angka ini hanya secara simbolis menunjukkan tak adanya komitmen dari negara-negara dunia untuk menekan polusi dan gas rumah kaca.



Secara terpisah, Kantor Unit Peneliti Meteorologi dan Cuaca dari Unviersity of East Anglia menyatakan dampak nyata yang terjadi adalah peningkatan suhu rata-rata sebesar 1 derajat Celsius dibading era sebelum industri. Tahun ini, peningkatan suhu sebesar 1,02 derajat Celsius. Menurut Peter Stott, yang memimpin unit ini, hal itu bisa berdampak buruk.



“Pandangan global bisa menganggap peningkatan 1 derajat ini sebagai sesuatu yang normal, padahal kita sudah melebihi batas rata-rata yang ada,” katanya, seperti dilansir dari Mashable. Bila tak segera ditindak, tak tertutup kemungkinan suhu rata-rata melonjak hingga 2 derajat Celsius nantinya.



NEW YORK TIMES | MASHABLE | URSULA FLORENE