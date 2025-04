Riset Terbaru: Wanita Lebih Tahan Penyakit Ketimbang Pria

TEMPO.CO, San Francisco - Sebuah catatan yang dipegang oleh Kelompok Riset Gerontologi global menyebutkan saat ini 43 orang di seluruh dunia diketahui hidup melewati usia 110 tahun. Dari orang-orang supercentenarian ini, 42 adalah wanita, sebagaimana dikutip Guardian, Minggu 11 Juni 2017.



Wawancara dengan orang tertua saat ini di dunia, Violet Brown, 117 tahun, yang tinggal di Jamaika, mengungkapkan bahwa dia menikmati makan ikan dan daging kambing. Dia pernah bekerja sebagai pekerja perkebunan. Meskipun gaya hidupnya seperti tidak mendukung, tapi satu faktor penentu yang kita tahu, yaitu dia seorang wanita.



Sebelumnya baru sedikit penelitian yang menjelaskan aspek biologi di balik usia panjang ini. Batas ini muncul saat seorang gadis lahir. "Ketika kami berada di unit neonatal dan seorang anak laki-laki lahir, Anda diajari bahwa, secara statistik, anak laki-laki itu lebih mungkin untuk meninggal," kata Joy Lawn, direktur Pusat Kesehatan Maternal, Remaja, Reproduksi, dan Anak di London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dia menjelaskan bahwa, secara global, satu juta bayi meninggal pada hari kelahiran mereka setiap tahun.



Baca: 8 Penyakit Mematikan bagi Wanita



Tetapi jika mereka mendapatkan tingkat perawatan yang sama persis, laki-laki secara statistik memiliki risiko 10 persen lebih besar daripada wanita. Apa yang membuat bayi perempuan begitu kuat sebagian besar tetap merupakan misteri.



Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh para ilmuwan di University of Adelaide menunjukkan bahwa plasenta seorang ibu dapat berperilaku berbeda tergantung pada jenis kelamin bayi, dalam mempertahankan kehamilan dan meningkatkan kekebalan terhadap infeksi. Untuk alasan yang tidak diketahui, anak perempuan mungkin mendapatkan dosis ekstra survivabilitas di dalam rahim.



Wanita juga tampaknya terlindungi dari penyakit di kemudian hari. "Penyakit kardiovaskular terjadi lebih awal pada pria daripada wanita. Usia tekanan darah tinggi juga terjadi jauh lebih awal pada pria daripada wanita. Dan ada perbedaan jenis kelamin dalam laju perkembangan penyakit," kata Kathryn Sandberg, direktur Pusat Studi Perbedaan Seks untuk Kesehatan, Penuaan dan Penyakit di Universitas Georgetown.



Steven Austad, pakar penuaan internasional dan ketua departemen biologi di University of Alabama, menemukan bahwa di Amerika Serikat pada tahun 2010, wanita meninggal pada tingkat yang lebih rendah daripada laki-laki dari 12 di antara 15 penyebab paling umum kematian, termasuk kanker dan penyakit jantung, bila disesuaikan dengan usia.



Dari tiga pengecualian tersebut, kemungkinan mereka meninggal akibat parkinson atau stroke hampir sama. Dan wanita lebih mungkin dibandingkan pria meninggal karena penyakit Alzheimer. "Begitu saya mulai menyelidiki, saya menemukan bahwa wanita memiliki ketahanan terhadap hampir semua penyebab utama kematian," katanya.



Bahkan ketika sampai pada batuk dan pilek sehari-hari, wanita memiliki keunggulan. "Jika Anda melihat semua jenis infeksi yang berbeda, wanita memiliki respons kekebalan lebih kuat," tambah Sandberg. "Jika ada infeksi yang benar-benar buruk, mereka bertahan lebih baik. Jika itu adalah tentang durasi infeksi, wanita akan merespon lebih cepat.”



Satu penjelasan untuk ini adalah hormon. Tingkat estrogen dan progesteron yang lebih tinggi bisa melindungi wanita dengan beberapa cara, tidak hanya dengan membuat sistem kekebalan tubuh kita lebih kuat, tapi juga lebih fleksibel. Hal ini dapat membantu mempertahankan kehamilan yang sehat. Sistem kekebalan tubuh wanita lebih aktif pada paruh kedua siklus haidnya, saat dia bisa hamil.



Baca: Catat, Inilah 8 Pembunuh Utama Kaum Wanita



Untuk sisi negatifnya, respon kekebalan yang kuat juga membuat wanita lebih rentan terhadap penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis dan multiple sclerosis. Tubuh sangat baik dalam memerangi infeksi sehingga menyerang sel-selnya sendiri. Dan ini mungkin menjelaskan mengapa wanita cenderung melaporkan lebih banyak rasa sakit dan penyakit daripada pria. "Ini adalah salah satu hukuman menjadi korban selamat yang lebih baik. Anda bertahan, tapi mungkin tidak seutuh dulu," kata Austad.



Faktor lain adalah bahwa pria lebih banyak mati. "Sebagian alasan mengapa ada lebih banyak wanita daripada pria di sekitar orang yang sakit adalah terkait dengan kenyataan bahwa wanita telah bertahan dari kejadian yang akan membunuh pria, jadi pria setara tidak lagi bersama kita," tambahnya.



Beberapa kesenjangan dalam kesehatan dan kelangsungan hidup mungkin bersifat sosial, yang mencerminkan perilaku gender. Wanita mungkin lebih cenderung mencari pertolongan medis, misalnya. Pria mungkin memiliki makanan yang kurang sehat atau melakukan pekerjaan yang lebih berbahaya.



GUARDIAN | ERWIN Z