Robber Fly, Serangga Kecil dengan Mata Paling Tajam

TEMPO.CO, Jakarta - Tubuhnya memang kecil, panjangnya hanya 6 milimeter. Tapi jangan pernah menyepelekan robber fly (Holcocephala fusca). Serangga ini punya senjata nan ampuh, yakni penglihatannya.



Dalam artikel “A Novel Interception Strategy in a Miniature Robber Fly with Extreme Visual Acuity” yang terbit dalam jurnal Current Biology, 20 Maret lalu, serangga ini memiliki kemampuan lensa mata seperti capung. Padahal ukurannya hanya sepersepuluhnya.



“Artinya, inilah serangga terkecil yang memiliki penglihatan paling tajam dibanding serangga mana pun,” demikian ilmuwan saraf dari University of Cambridge yang menjadi pemimpin studi, Paloma Gonzalez-Bellido, menulis.



Capung amat bergantung pada lensa besar dalam mata majemuk mereka. Robber fly berburu dengan mengkonsentrasikan penglihatan mereka di mata sebelah kanan. Sedangkan titik pusat penglihatannya terletak pada bagian tengahnya.



Diameter lensa mata mereka berukuran 20-78 mikron, seukuran sehelai rambut manusia. Lensa mereka merupakan kumpulan mata majemuk. Di dalamnya terpasang reseptor cahaya mini yang dapat mengatur jarak penglihatan.



“Efek ini seperti zoom pada lensa kamera,” ujar Sam Fabian, anggota penelitian, seperti dikutip dari laman Live Science. Dengan memperluas panjang fokus, kata dia, serangga ini bisa melihat dengan obyek yang berada di bawah mereka.



Mata ini sangat bermanfaat bagi robber fly. Dengan visi yang sangat tajam ini, ia mampu menangkap mangsanya yang sejauh 0,5 meter di hadapannya dengan efektif. Mula-mula ia terbang mengendap-endap mendekati mangsanya dan ...hap! mangsanya ditangkap.



Para peneliti mengungkap cara unik mereka berburu dengan menggunakan manik-manik perak kecil sebagai perangkap. Dengan menggunakan kamera video berkecepatan tinggi, tim merekam aktivitas mata robber fly sebelum menangkap.



Benar saja, sang pemangsa memotong udara untuk menghentikan gerak korbannya. “Ini tidak bisa ia lakukan kalau tidak memiliki mata super-tajam itu,” ujar Fabian. Mata yang tidak memiliki titik buta (blind spot) itu membuat robber fly bisa terbang dengan konstan dan cepat.



Ketika sedang terbang mendekati mangsa, kecepatan mereka sangat dramatis sampai jarak sekitar 30 sentimeter. Di titik itu mereka kemudian mengunci dan memperlambat laju serangan agar mangsa tak curiga.



Menurut tim penelitian ini, cara penglihatan dan metode terbang robber fly bisa diadaptasi pada teknologi drone. Kehebatan robber fly dalam menaklukkan mangsanya bisa ditiru dalam pembuatan drone dengan daya yang besar dan bisa menjatuhkan drone ilegal.



Namun, dengan ukurannya yang besar, masalah yang muncul adalah daya baterai. “Proses pengambilan gambar dan cara terbang biasanya menguras daya yang besar,” kata Gonzalez-Bellido.



