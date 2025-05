Sejarah Iptek Hari Ini, Temuan Virus Penyebab AIDS

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Kesehatan Amerika, Margaret Heckler mengumumkan penemuan virus penyebab AIDS yaitu Human T-cell Lymphotropic Virus III (HTLV-III) pada 23 April 1984. Robert Charles Gallo, peneliti asal Amerika Serikat yang menemukan virus yang melemahnya kekebalan tubuh.



Orang-orang yang beresiko tinggi terkena penyakit AIDS antara lain pelaku homoseksual atau juga biseksual, orang yang menerima transfusi darah dari pengidap AIDS, pengguna narkoba terutama yang menggunakan jarum suntik.



Berikut sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya yang terjadi pada 23 April:



1827: William Rowan Hamilton mempresentasikan teorinya: Theory of Systems of Rays di Royal Irish Academy di Dublin, Irlandia. Saat itu ia mahasiswa berusia 21 tahun.



1867: Zoetrope atau mesin gambar animasi pertama dipatenkan oleh William E. Lincoln dari Providence, Rhode Island, Amerika.



1951: Associated Press mulai menggunakan layanan teletypesetting di Charlotte, North Carolina. Artikel dikirim menggunakan pita kertas berlubang.



1962: Wahana antariksa Amerika tak berawak Ranger IV diluncurkan memakai roket Atlas-Agena B. Tiga hari kemudian mencapai permukaan Bulan setelah berkelana dengan kecepatan 9.600 kilometer perjam menempuh jarak 369.000 kilometer.



1970: Bius listrik yang diciptakan Profesor Aime Limoge dari Rothschild Hospital di Paris untuk pertama kali digunakan pada bidang kebidanan.



1981: Kulit artifisial pertama kali dicangkokkan kepada pasien warga Amerika di Massachussetts General Hospital, Boston. Kulit itu perpaduan antara kulit sapi, tulang rawan hiu, dan plastik yang diciptakan oleh Ioannis V. Yannas dan tim peneliti MIT.



1994: Top Quark--partikel subatomik ditemukan para ahli fisika di Fermi National Accelerator Laboratori milik Department of Energy Amerika.



