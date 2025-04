Sensus Penguin Antartika: Tujuannya Unik, Sempat Salah Hitung

Perbesar

Sejumlah penguin yang telah direhabilitasi oleh Yayasan Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) berqada di dalam sebuah kolam jelang dilepas liarkan di Stony Point dekat Cape Town, Afrika Selatan, 8 Desember 2016. Georg

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini