Setelah Papeda dan Tehetehe, Giliran Pecel Madiun Jadi Nama Spesies Baru Cecak Ini

“Para peneliti ingin mengenalkan ragam kuliner Nusantara melalui dunia sains, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dalam deskripsi C. papeda dari Pulau Obi dan C. tehetehe dari Kepulauan Derawan,” kata Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Awal Riyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Maret 2025.

Seiring perkembangan penelitian, beberapa spesies baru dari Jawa telah dideskripsi, antara lain Cyrtodactylus semiadii (2014), Cyrtodactylus petani (2015), Cyrtodactylus klakahensis (2016), dan Cyrtodactylus belanegara (2024). Namun, Mecke et al. (2016) menemukan bahwa populasi Cyrtodactylus fumosus di Jawa sebenarnya merupakan variasi dari Cyrtodactylus marmoratus. Riyanto et al. (2020) juga mensinonimkan C. klakahensis sebagai C. petani berdasarkan taksonomi integratif.