Siswa Genius India Bikin Satelit Terkecil di Dunia, Dipakai NASA

TEMPO.CO, Pallapati - Siswa genius asal India bernama Rifath Shaarook, 18 tahun, merancang satelit terkecil di dunia. Beratnya hanya 64 gram atau dua kali lebih ringan ketimbang iPhone 7. Selain paling kecil, bobot tersebut menjadikannya satelit paling ringan di dunia.



Shaarook, yang berasal dari Kota Pallapati, Negara Bagian Tamil Nadu, India selatan, bukan siswa sembarangan. Dia salah satu ilmuwan utama di Space Kidz India yang berkantor pusat di Chennai. Lembaga ini pulalah yang menyokong dana penelitian Shaarook.



"Jelas sekali bahwa satelit kami ini sebuah inovasi," ujar Shaarook, seperti dikutip dari laman berita Quartz, Rabu, 17 Mei 2017. Dia menamai satelit rancangannya dengan sebutan "Kalamsat". Nama ini diambil dari nama Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, Presiden India periode 2002-2007 yang juga pelopor penelitian antariksa. Abdul Kalam juga dikenal sebagai pemimpin program pengembangan rudal terpadu India.



Rancangan satelit Kalamsat menang dalam kompetisi Cube in Space yang digelar Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Kalamsat mengalahkan 86 ribu desain dari 57 negara. Biaya pembuatannya termasuk murah. Shaarook menuturkan Kalamsat hanya memakan biaya US$ 1.561 atau sekitar Rp 21 juta.



Jelas, NASA melirik Kalamsat. Sebab, teknologi canggih terpasang di dalamnya. Satelit mini ini sudah terpasang komputer mini tercanggih serta delapan sensor untuk mengukur kecepatan, rotasi, dan atmosfer magnet bumi. "Satelit ini sudah berada di luar kemampuan anak 18 tahun," kata Amber Agee-DeHart, penggagas program Cube in Space.



Meski rencananya akan diluncurkan NASA, ujar Agee-DeHart, satelit terkecil buatan siswa genius asal India ini tidak akan mengorbit di bumi. "Kami ingin melihat dulu kemampuan bertahannya saat peluncuran. Tes pertama uji teknologi satelit," ujarnya. Rencananya, Kalamsat buatan Shaarook akan diluncurkan dari landasan peluncuran satelit di Wallop Island Facility, Virginia, pada 22 Juni mendatang.



