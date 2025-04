Spesifikasi Helikopter Bell 206 yang Jatuh di Sungai Hudson

Saat jatuh, helikopter itu sedang terbang di atas Governors Island, sebuah pulau di Pelabuhan New York City yang dulunya menjadi pangkalan militer. Helikopter kemudian mendekat ke Patung Liberty. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS masih menyelidiki kecelakaan ini.

Dikutip dari Ketv.com, Wali Kota New York Eric Adams mengatakan helikopter itu lepas landas pada pukul 14.59 waktu setempat kemudian kehilangan kendali dan menghantam sungai dalam posisi terbalik di dekat Lower Manhattan sekitar pukul 15.15 waktu setempat, lalu tenggelam di sungai. Pada waktu helikopter jatuh, kondisi cuaca di New York sedang berangin dan ditutup awan tebal.

Badan Penerbangan Federal AS mengatakan model helikopter Bell 206 banyak digunakan dalam penerbangan komersial dan pemerintah, termasuk oleh perusahaan wisata, media massa, dan kepolisian. Awalnya helikopter itu dikembangkan untuk Angkatan Darat AS sebelum diadaptasi untuk keperluan lain. Ribuan helikopter telah diproduksi selama bertahun-tahun.

Pejabat setempat mengatakan penerbangan itu dioperasikan oleh New York Helicopters Tours. Pemilik New York Helicopters, Michael Roth, mengatakan kepada New York Post bahwa dia sangat terpukul dan tidak tahu mengapa kecelakaan itu terjadi. "Satu-satunya hal yang saya ketahui dengan menonton video helikopter jatuh adalah bahwa bilah rotor utama tidak ada di helikopter," kata Roth dikutip New York Post, Sabtu, 12 April 2025.