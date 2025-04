Stephen Hawking: Manusia Hanya Punya Waktu 100 Tahun

TEMPO.CO, Cambridgeshire - Stephen Hawking, fisikawan terkemuka dari Universitas Cambridge, Inggris, kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Menurut dia, manusia hanya memiliki waktu sekitar 100 tahun untuk menemukan planet baru kalau tidak mau punah. Penyebabnya: perubahan iklim, serangan asteroid, epidemi penyakit, dan pertumbuhan penduduk.



Hawking akan mengeluarkan semua hasil analisisnya dalam film dokumenter terbaru yang akan tayang di chanel BBC, Stephen Hawking: Expedition New Earth. "Menurut BBC, seri ini akan mengeksplorasi teori Hawking tentang umat manusia dan potensi kehancurannya," demikian tertulis dalam laman The Weather Channel.



Selama bertahun-tahun, pria 75 tahun penyandang Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ini memperingatkan bahwa manusia akan punah kalau tidak menjaga bumi. Hawking, yang mendapat gelar doktor fisikanya dari Universitas Oxford, Inggris, ini juga menyatakan, bahwa perang nuklir dan virus rekayasa genetika bisa membuat manusia dalam bahaya besar.



Sekadar informasi, Hawking mengidap penyakit ALS yang masih tergolong sebagai penyakit saraf motorik ini pada umur 32 tahun. Dokter sempat memovonisnya tak akan berumur lama. Namun, ia bertahan hingga kini dan menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Termasuk saat menelurkan teori-teorinya tentang lubang hitam alias black hole.



Dalam rangkaian Expedition New Earth, Hawking akan tampil bersama Danielle George, pakar frekuensi radio dari Universitas Manchester. Juga, Christophe Galfald, mantan murid Hawking di Cambridge sekaligus penulis buku The Universe in Your Hand: A Journey Through Space, Time, and Beyond. Ketiganya akan mencari tahu dengan apa dan bagaimana manusia dapat meraih bintang-bintang atau pindah ke planet lain.



Lepas dari itu semua, pernyataan Hawking tentang kehancuran umat manusia dalam 100 tahun ini berubah drastis dengan pernyataannya November tahun lalu dalam pidatornya di Universitas Oxford. Saat itu, ia menyebutkan setidaknya ada waktu 1.000 tahun sebelum berkemas.



"Masih ada harapan untuk terus hidup jika manusia bisa menemukan planet lain," ujar Hawking kala itu. "Kita harus melangkah untuk masa depan manusia." Meski kemungkinan bencana masih jauh, menurut Hawking, tak ada salahnya mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah umat manusia.



Hawking memang dikenal sebagai fisikawan yang mematahkan teorinya sendiri. Sebelumnya, dia mematahkan teori tentang waktu. Kali ini, soal keberlangsungan umat manusia.



Lepas dari pernyataan Stephen Hawking, bagaimana menurut Anda? Berapa lama lagi umur umat manusia? 100 tahun? 1.000 tahun?



THE WEATHER CHANNEL | UNIVERSITY OF OXFORD | AMRI MAHBUB