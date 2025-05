Studi: Minuman Energi Ganggu Kerja Jantung

TEMPO.CO, California - Minuman berenergi mungkin memberikan beberapa tenaga, tapi ternyata juga mengganggu kinerja jantung. Efeknya, menurut penelitian yang diterbitkan dalam pertemuan tahunan American College of Cardiology ini jauh lebih menonjol pada orang dewasa yang tidak mengonsumsi kafein secara teratur.



Dalam studi ini, tim peneliti yang dipimpin oleh Anna Svatkova, pakar kardiovaskular di Mayo Clinic, memberikan sekaleng minuman energi komersial untuk 25 relawan sehat berusia 19-40 tahun. Pada hari berbeda, peserta diminta meminum obat plasebo. Para peneliti mengukur detak jantung dan tekanan darah para partisipan sebelum dan sesudah minum.



"Para peserta mengalami kenaikan tekanan darah drastis setelah mengonsumsi minuman berenergi," kata Anna, seperti dikutip dari Livescience. Rata-rata peningkatan tekanan darah sistolik mencapai 3 persen.



Efek paling dramatis muncul dari para peserta yang tidak biasa mengonsumsi kafein secara teratur. Peneliti menamakan kelompok ini dengan nama 'kafein naif'. Peningkatan tekanan darah kelompok ini dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang mengonsumsi kopi minimal secangkir setiap hari.



Bahkan, menurut Sachin Shah, profesor farmasi dari Uviversity of the Pacific, California, peningkatan kecil dalam tekanan darah dapat memiliki konsekuensi mematikan. "Tergantung usia dan tekanan darah," ujarnya, yang juga telah melakukan penelitian tentang efek minuman berenergi.



Pada tingkat populasi, dia mengatakan, meningkatnya tekanan darah sistolik dari tiga sampai empat poin bisa berarti peningkatan potensi kematian yang signifikan. Peningkatan ini juga dapat menyebabkan stroke.



Para ilmuwan tidak tahu apakah kafein, kafein atau bahan lainnya yang meningkatkan darah ini. "Bisa juga karena campuran semua bahan," ujar Anna.



LIVESCIENCE | AMRI MAHBUB