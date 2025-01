Studi Temukan Bahan Kimia Plastik Terhubung ke Ratusan Ribu Kematian

Maureen Cropper, peneliti ekonomi lingkungan dari University of Maryland, AS, dan sejumlah koleganya mengulas kembali 1.700 hasil studi yang sudah pernah dipublikasikan. Seperti yang dilaporkan New Scientist pada 16 Desember 2024, dan dikutip oleh situs indy100, mereka meneliti paparan ketiga bahan kimia utama plastik itu terhadap orang-orang di 38 negara. Jumlah itu mewakili sepertiga populasi manusia di bumi.