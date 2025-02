Studi Ungkap Kaltim dan IKN Rentan Kekeringan Ekstrem, Selain Banjir-Tanah Longsor

Erma mengaku telah mencari konfirmasi atas hasil studi terbaru yang dilakukan bersama timnya ini dengan menggali informasi dari berbagai kalangan di Kalimantan Timur. Kesulitan mencari air bersih disebutnya meningkat beberapa tahun belakangan ini di wilayah itu.



Peneliti Korea dan Jepang Sorot Potensi Bencana di IKN



Menurut Erma, temuan yang mereka dapat konsisten dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dia menunjuk studi 'Multi-hazard assessment for flood and Landslide risk in Kalimantan and Sumatra: Implications for Nusantara, Indonesia's new capital' yang dilakukan oleh tim dari Korea Selatan.