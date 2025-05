Sungguh Ajaib! Benda Ini Bisa Lolos dari Lubang Hitam

TEMPO.CO, Cologne - Ada sebuah lubang hitam raksasa yang menempati pusat Galaksi Bimasakti. Ukurannya mencapai empat juta kali massa matahari. Beberapa grup kecil bintang terang mengorbit lubang hitam itu. Para peneliti menemukan ada awan debu misterius yang diberi nama "G2" bergerak mendekati lubang hitam. Mereka telah merekam pergerakan G2 sejak 2006.



Tarikan kekuatan gravitasi lubang hitam yang sangat kuat diperkirakan akan menghancurkan awan itu. Setelah "dilumat" lubang hitam, sebagian materialnya bisa tersebar di sepanjang orbit, sementara sisanya "dimakan" lubang hitam. Peristiwa itu memicu pancaran sinar terang, mengindikasikan ada obyek masuk ke lubang hitam.



Seperti ditulis laman Science Daily, tim yang dipimpin peneliti Andreas Eckart dari Universitas Cologne, Jerman, mengawasi wilayah di sekitar lubang hitam menggunakan teleskop raksasa milik European Southern Observatory (ESO). Periode pengamatan penting berlangsung sejak Februari hingga September 2014, masa sebelum dan sesudah awan debu mencapai titik lintasan terdekat.



Laporan riset yang dimuat dalam The Astrophysical Journal ini menyatakan citra cahaya inframerah dari pancaran hidrogen menunjukkan awan G2 itu tetap pampat sebelum dan sesudah mencapai titik terdekat dengan lubang hitam. Awan itu tetap bergerak melewati lubang hitam. Memakai instrumen SINFONI untuk mengukur spektrum cahaya, peneliti bisa menentukan kecepatan awan debu itu.



Sebelum mencapai titik terdekat ke lubang hitam, awan itu bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan sekitar 10 juta kilometer per jam. Dia kemudian memutari lubang hitam dan bergerak kembali ke arah bumi dengan kecepatan 12 juta kilometer per jam. "Luar biasa bisa melihat pendar awan debu itu tetap pampat sebelum dan sesudah mencapai titik terdekatnya dengan lubang hitam," kata Monica Valencia, peneliti dari Universitas Cologne yang mengerjakan proses penghitungan data.



Ketahanan G2 menghadapi tarikan gravitasi ekstrem lubang hitam menandakan obyek itu bukan sekadar awan yang melayang bebas. G2 diperkirakan dikelilingi obyek padat berinti besar. Hal ini disokong oleh minimnya bukti bahwa lubang hitam sudah "menelan" sesuatu. Jika itu terjadi, biasanya akan muncul ledakan cahaya dan peningkatan aktivitas lubang hitam.



Pembuatan polarisasi cahaya dari wilayah lubang hitam menunjukkan obyek itu sangat stabil. Sejauh ini tidak ada tanda gangguan di lubang hitam akibat kedatangan material awan G2. Penelitian sebelumnya menunjukkan awan itu pernah mulur tapi tidak rusak. "Dia tidak seperti awan debu tak berinti lainnya. Kami pikir, itu adalah bintang muda yang diselimuti debu kosmos," kata Eckart.



