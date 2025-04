TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah surat Albert Einstein untuk seorang guru fisika yang ditulis pada 1953 terjual US$ 53.503 (sekitar Rp 713 juta) dalam lelang pekan lalu. Surat yang diperuntukkan buat Arthur L. Converse dari Malcom, Iowa itu, dijual Badan Pelelangan Nate D. Sanders. Penawaran dimulai dengan US$ 15 ribu pada 30 Maret 2017.



Juru bicara lelang Sanders, Sam Heller, mengatakan surat itu telah dimiliki keluarga Converse selama bertahun-tahun. Rumah lelang itu tidak mau mengungkapkan identitas pembelinya.



Pada bagian amplop tertulis surat itu dikirim dari Room 115, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, pada 7 September. Di dalam surat, Einstein menjawab pertanyaan tentang teori relativitasnya dan cara menyamakan teori dengan eksperimen. Converse adalah seorang guru sains dan mengirimi Einstein pertanyaan mengenai percobaan dengan elektroskop, alat ukur yang biasanya harus dibayar.



Tidak jelas benar eksperimen apa yang dimaksud Converse. Namun surat itu menawarkan sedikit wawasan soal pemikiran Einstein dan memiliki beberapa diagram tulisan tangan.



Converse memberikan 10 pertanyaan, yang semuanya dijawab Einstein. Fisikawan terkenal itu menulis di halaman pembuka bahwa seseorang harus mengukur perbedaan potensial dan tegangan, yang tergantung pada jarak dari permukaan bumi. Einstein menuliskan satu-satunya asumsi yang dibutuhkan untuk membuat pengukuran itu adalah adanya perbedaan penghitungan di permukaan bumi dan atmosfer atas.



Satu pertanyaan yang diajukan terkait dengan rumus matematika Einstein, yang menurut guru itu kurang bagus dalam pengungkapan dan penjelasannya. Menanggapi itu, Einstein mengatakan tidak ada masalah dengan menjelaskan hasil eksperimen dengan teori elektrostatis standar. Surat itu tidak termasuk deskripsi pertanyaan Converse tentang percobaannya.



LIVE SCIENCE | WAHYU WINDHIANTI | NS