Teliti Penyakit Autoimun, Dua Ilmuwan AS Raih Breakthrough Prize 2025

Dr. Alberto Ascherio dari Harvard University dan Dr. Stephen Hauser dari University of California, San Francisco (UCSF), mendapatkan penghargaan atas temuan penting mereka dalam memahami multiple sclerosis (MS), penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat.

Keduanya akan berbagi hadiah sebesar US$ 3 juta, atau sekitar lebih dari Rp 51 miliar (per dolar hari ini). Jumlah tersebut melampaui nilai hadiah Nobel Prize yang sebesar 11 juta kronor Swedia atau sekitar US$ 1 juta. Adapun penghargaan Breakthrough Prize 2025 ini diserahkan secara resmi dalam sebuah acara di Los Angeles pada 5 April 2025.