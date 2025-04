TEMPO.CO, Jakarta - Secercah harapan untuk penanganan pasien skizofrenia disodorkan kelompok ilmuwan gabungan dari Inggris dan Australia. Mereka berhasil menemukan cara paling efektif untuk mengurangi gejala gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, dan pikiran kacau ini, yakni pengobatan menggunakan vitamin B dosis tinggi.



Tim yang dipimpin Joseph Firth, pakar psikologi dan kesehatan mental University of Manchester, Inggris, tersebut meninjau semua laporan uji klinis efek vitamin atau suplemen mineral terhadap pasien skizofrenia. Para peneliti pun berhasil mengidentifikasi 18 studi pengobatan antipsikotik dengan total pasien 832 orang.



“Penggunaan vitamin B dengan dosis tinggi secara konsisten ternyata efektif mengurangi gejala kejiwaan pada pasien skizofrenia,” tulis para ilmuwan dalam jurnal Psychological Medicine edisi 16 Februari 2017. Artikel mereka berjudul “The Effects of Vitamin and Mineral Supplementation on Symptoms of Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-analysis”.



Skizofrenia menjangkiti sekitar 1 persen dari populasi dunia, setara dengan 70 juta jiwa. Selama ini, pengobatan hanya berdasarkan suntikan antipsikotik. Namun efeknya tak bertahan lama. Sekitar 80 persen pasien kembali kambuh dalam waktu lima tahun. Itulah yang menjadikan pengobatan penyakit kejiwaan ini menjadi mahal.



Meski sudah banyak studi yang menyatakan pentingnya vitamin B untuk sistem neurologi, para ilmuwan belum mengetahui cara vitamin tersebut dapat mengurangi gangguan mental. “Perlu ada studi lebih lanjut untuk mengetahuinya. Ini penting untuk mengukur efek dan perawatan berbasis nutrisi terhadap otak serta metabolisme tubuh,” kata Jerome Sarris, anggota studi dari Western Sydney University, seperti dikutip dari Eureka Alert. Hipotesis awal mereka karena vitamin B membantu koneksi antarsaraf di otak.



Sebelumnya, ilmuwan mengungkapkan kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan penyakit saraf, seperti demensia, autisme, dan skizofrenia. Temuan yang terbit dalam jurnal Plos One ini menjelaskan, sejak bayi hingga tua, otak butuh asupan vitamin B12 untuk mengontrol eksresi gen dan memacu pembangunan sistem neurologi.



Di tubuh, vitamin B12 (biasa disebut cobalamin) memainkan peran penting dalam pembentukan darah dan fungsi normal dari sistem saraf. Vitamin ini dapat kita temukan pada makanan hewani.



Studi yang dipimpin Richard Deth, pakar farmakologi dari Nova Southeastern University di Florida, Amerika Serikat, tersebut memindai 60 otak orang yang telah meninggal, dari janin (tahap akhir kehamilan) hingga yang telah berumur 80 tahun. Dalam studi itu, juga terdapat 12 otak jenazah yang pernah menderita autisme dan sembilan skizofrenia.



Pada orang lanjut usia, tingkat kebutuhan vitamin B12 dalam otak lebih rendah 10 kali lipat ketimbang usia muda. Penurunan terjadi secara konsisten selama bertahun-tahun. Firth juga menjelaskan, kurangnya B12 pada masa kanak-kanak hingga remaja dapat menghambat pertumbuhan otak yang masih berkembang.



“Dengan studi ini, setidaknya kita tahu bahwa vitamin B adalah anak tangga awal untuk naik ke anak tangga berikutnya,” ujar Firth. “Yang terpenting adalah menemukan terlebih dulu metode pengobatan yang efektif.”



PSYCHOLOGICAL MEDICINE | PLOS ONE | EUREKA ALERT | AMRI M