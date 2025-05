Ternyata Botox Bukan Hanya Hilangkan Keriput

TEMPO.CO, New York - Botox selama ini diketahui sebagai penghilang keriput. Tapi ternyata botox punya banyak kegunaan dalam dunia kesehatan. Botox atau botulinum toxin adalah penghalang neuromuskular, yang melumpuhkan otot yang diinjeksi.



“Persoalan otot sangat beragam dalam kondisi medis, jadi aplikasi botox dalam dunia medis juga berkembang,” kata Daniel Maman, ahli bedah plastik dan profesor bedah di Icahn School of Medicine di Mount Sinai, New York.



Pengobatan dengan botox juga dipakai dalam neurologi seperti migrain dan parkinson. Berikut adalah penggunaan botox dalam perawatan medis.



1. Strabismus (Mata Juling)

Penggunaan botox pertama kali dalam dunia medis adalah tahun 1981 untuk merawat penderita strabismus. Pada 1989, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui penggunaan Botox untuk kondisi ini. Injeksi botox ke otot yang mengendalikan pergerakan mata bisa mengurangi timbulnya strabismus.



2. Keringat Berlebih dan Bau Badan

Bagi yang sulit mengendalikan keringat berlebih dan bau badan dengan deodorant biasa, penelitian menunjukkan suntikan botox mungkin akan membantu.



Normalnya, keringat diproduksi saat otot di sekitar kelenjar keringat memerasnya. “Jika otot tersebut bisa dilumpuhkan, maka kelenjar keringat tak akan berfungsi normal,” kata Maman.



Pada 2007, penelitian yang dirilis dalam jurnal Dermatoligic Survey menyebutkan peneliti menyuntikkan botox ke ketiak 51 orang. Keringat dan bau badan mereka tebukti berkurang setelah menerima suntikan. Tahun 2004, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk mengatasi keringat berlebih.



3. Nyeri Otot Kronis

Botox juga bisa membantu penderita sindrom nyeri myofascial. Sindrom ini adalah kondisi nyeri kronis pada otot.



Pada studi yang dirilis pada Juni 2014 dalam jurnal Anesthesia dan Analgesia, peneliti menyuntikkan botox ke 114 orang penderita nyeri otot leher dan pundak. Nyeri pada penderita pun berkurang.



4. Mengontrol Air Liur Pada Penderita Parkinson

Penderita Parkinson yang bermasalah pada fungsi ototnya, mungkin menelan lebih sering dari pada biasanya dan menyebabkan air liur yang berlebih. Botox bisa membantu merawat gejala ini. Dalam studi yang dirilis pada 2006 di Jurnal Movement Disorders, peneliti memberikan botox ke kelenjar salivarius untuk 32 orang.



Hasilnya, produksi air liur 32 orang tersebut berkurang. Selain itu, para penderita parkinson tak mengalami efek samping.



5. Migrain Kronis

Migrain kronis adalah kondisi lain yang bisa dibantu dengan suntikan botox. Penderita biasanya mengalamimigrain hingga 14 hari dalam sebulan. Cara merawatnya adalah dengan menyuntikkan botox ke leher dan kepala penderita setiap 12 pekan sekali.



6. Kandung Kemih yang Tak Normal

Penderita penyakit ini memiliki kandung kemih yang mempengaruhi sering atau jarangnya buang air kecil. Penyuntikkan botox ke kandung kemih akan membuatnya tenang, dan menambah kapasitas penyimpanannya. Ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil yang tak normal. Pengobatan ini telah disetujui di Amerika sejak 2013.



7. Depresi

Pemakaian botox meluas hingga pengobatan kejiwaan. Pada 2014, botox disuntikkan pada aera antara alis 74 orang penderita depresi. Hasilnya, gejala depresi berkurang hingga 47 persen enam minggu setelahnya.



Peneliti mencatat beberapa mekanisme mungkin telah terlibat dalam perbaikan suasana hati yang diamati. Misalnya, tingkat yang lebih besar dari cemberut diyakini berkontribusi gejala depresi, dan penurunan mengerutkan kening setelah perawatan mungkin telah menempatkan orang dalam suasana hati yang lebih baik. Namun botox bukan pengobatan depresi yang disetujui di Amerika.



LIVE SCIENCE | TRI ARTINING PUTRI