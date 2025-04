Ternyata Ini Jurus Kuat Tardigrada, Habis Mati Bisa Hidup Kembali

TEMPO.CO, London - Tardigrada memang berukuran hanya sepersekian milimeter, bahkan lebih kecil daripada kutu kasur. Namun dia hewan mikrobiologis super, bahkan lebih kuat daripada dinosaurus. Hewan ini tak bisa dihancurkan. Berulang kali ia dibekukan, dikeringkan, terpapar radiasi, dikirim ke ruang angkasa, ia sempat mati tapi mampu hidup kembali saat bertemu dengan air.



Ilmuwan gabungan Inggris dan Jepang berhasil mengungkap misteri genetika di balik "kekuatan" super tersebut. Dalam jurnal Public Library of Science Biology edisi 27 Juli 2017, tim menyatakan tak mengherankan kalau ada alien yang memiliki kemampuan luar biasa seperti hewan yang juga dijuluki beruang air ini.



"Jika kehidupan di planet atau galaksi lain ada dan berbasis air, organisme yang hidup di luar air bisa saja berevolusi untuk melawan iklim ekstrem," demikian pernyataan tim dalam studi berjudul "Comparative Genomics of the Tardigrades Hypsibius dujardini and Ramazzottius varieornatus" itu.



Menurut tim, kemampuan untuk menjalani kehidupan anhidrobiosis, keadaan kering dan dorman, telah berevolusi beberapa kali di bumi, termasuk tardigrada. Tim yang dikepalai Yuki Yoshida, pakar sistem biologi dari Keio University di Kanagawa, Jepang, menggunakan metode perbandingan spesies untuk mengungkap rahasia balik kehidupan anhidrosis tardigrada.



Mulanya, tim mengurutkan ulang genom hewan bernama Latin Hypsibius dujardini ini. Kemudian, mereka membandingkannya dengan genus lain beruang air: Ramazzottius varieornatus, spesies yang juga dapat tinggal di iklim yang sangat kering.



Makhluk mini bertubuh gempal, berkaki delapan, dan punya sepasang tangan, masing-masing dilengkapi 4–8 cakar, ini memiliki garis keturunan yang sangat tua. Sejumlah mikrofosil menunjukkan bahwa tardigrada sudah beredar di bumi sejak 520 juta hingga 100 juta tahun lampau.



"Mereka ada sebelum kemunculan para dinosaurus," kata Ralph O. Schill, pakar tardigrada dari Universitas Stuttgart, Jerman.



Sejumlah spesies tardigrada





Sejumlah spesies tardigrada bisa bertahan pada suhu minus 272 derajat Celsius. Spesies lain mampu menghadapi radiasi tinggi dan kondisi vakum di antariksa. Pada 2007, Badan Antariksa Eropa mengirim 3.000 tardigrada ke orbit rendah bumi. Mereka sanggup bertahan 12 hari di luar kapsul luar angkasa. Tardigrada juga mampu menahan tekanan 6.000 atmosfer (atm).



Sebagai perbandingan, 1 atm sama dengan tekanan air di kedalaman 10 meter. Kalau kita berenang di kedalaman lima meter (0,5 atm) saja telinga sudah sakit, bayangkan saja tekanan dengan kekuatan 6.000 atm.



Yoshida dan rekan-rekan penelitiannya mengungkap gen khusus yang disebut HOX, sehingga tardigrada memiliki kemampuan super tersebut. Di tubuh hewan, gen ini berperan dalam membentuk embrio mulai dari hidung hingga ekor.



Tiap hewan memiliki sekitar 10 gen HOX, tapi tardigrada hanya memiliki lima. Cacing gelang (Nematoda) juga kehilangan lima buah gen yang sama. Sekadar informasi, nematoda dan tardigrada masih satu garis keturunan.



Hilangnya gen ini disebut ilmuwan sebagai kerugian genetik. Penyebabnya, bisa jadi adalah evolusi independen spesies, bahkan genus.



"Kami punya hipotesis bahwa evolusi ini ternyata membuat tardigrada bisa menjalani kehidupan anhidrobiosis," kata Mark Blaxter, ilmuwan evolusi biologi dari University of Edinburg, Inggris..



Hipotesis itu sulit dijawab





Mulanya, hipotesis itu sulit untuk dijawab. Tim lantas mengidentifikasi sekumpulan protein yang diduga menggantikan air yang hilang dalam sel-sel tubuh tardigrada. Dugaan mereka pun terbukti.



Kazuharu Arakawa, anggota tim dari Keio University, mengatakan protein tersebut mengandung 60–80 persen air saat mendeteksi iklim yang kering. "Protein kunci ini sangat mudah larut," kata Arakawa.



Protein menempel dan mengelilingi molekul intraseluler dalam tubuh tardigrada. Protein ini berfungsi seperti rompi petugas rontgen yang mencegah radiasi dari sinar-X. Selain itu, satwa kecil ini memiliki gen tambahan yang melindungi asam deoksiribonukleat (DNA) dari kerusakan, seperti sel tubuh Wolverine dalam film X-Men.



Yang membuat mereka tahan juga, tardigrada tidak memiliki jalur saraf stres. "Tak mengherankan kalau ilmuwan sepakat hewan inilah yang akan menjadi korban terakhir kalau bumi kiamat," ujar Arakawa. Menurut dia, selama ini tak ada yang menduga makhluk mungil ini memiliki daya tahan yang semacam itu.



Kelemahan lainnya, tardigrada merupakan hewan yang lambat. Karena itu, untuk menghindari predator dan mencari makanan yang berlimpah, beruang air ini pergi ke tempat yang satwa lain tak bisa tinggali. Secara paradoks, kata Arakawa, tardigrada bisa memperoleh kemampuan ekstrem mereka karena kelemahan ekologisnya sendiri: pejalan lambat dan hilangnya gen HOX.



Dalam jurnal, Yoshida, Blaxter, Arakawa, dan tim membayangkan enzim, vaksin, atau jaringan sel tubuh manusia mampu bertahan dalam kondisi anhidrosis layaknya tardigrada. Bukan yang seperti dilakukan selama ini, yaitu dengan cara pembekuan berbasis nitrogen cair.



PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE | LIVE SCIENCE | SCIENCE DAILY | THE WASHINGTON POST | AMRI MAHBUB