TEMPO.CO, Lincoln, Inggris - Penelitian University of Lincoln dan Queen's University Belfast mengungkap suara babi yang terdengar seperti mengorok ternyata punya arti tertentu. Suara babi sangat bergantung pada kepribadian babi dan dapat menyampaikan informasi penting tentang keselamatan spesies ini.



Peneliti yang ahli dalam perilaku dan keselamatan hewan merancang eksperimen untuk mengetahui hubungan antara kepribadian dan tingkat bunyi ngorok pada babi. Mereka juga meneliti pengaruh perbedaan kualitas hidup berdasarkan vokalisasi ini.



“Babi memakai suaranya untuk memelihara komunikasi dengan anggota komunitas lain saat mencari makan, komunikasi orang tua-anak, atau memberi tanda ketika mereka tertekan,” kata Lisa Collins, ahli kesehatan, perilaku , dan kesejahteraan hewan di School of Life Sciences at the University of Lincoln.



Penelitian ini melibatkan 72 babi betina dan jantan muda. Separuhnya ditempatkan dalam kandang yang dilengkapi dengan banyak jerami. Separuh lagi ditempatkan di kandang dengan lantai beton dan sedikit jerami.



Untuk mengukur kepribadian babi, peneliti melakukan dua pengujian. Dua pengujian tersebut adalah isolasi sosial dan uji obyek asing. Setiap babi menghabiskan tiga menit dalam isolasi sosial serta lima menit dalam kandang dengan ember putih besar dan orange traffic cone yang asing untuk mereka. Perilaku mereka, termasuk suara, diamati dan diteliti.



Pengujian ini kemudian diulangi dua pekan selanjutnya. Peneliti ingin memastikan, apakah perilaku babi berulang. Ini akan menggambarkan karakter kepribadian hewan.



Peneliti juga merekam frekuensi suara yang dibuat babi setiap menit. Selanjutnya mereka meneliti perbedaan pengaruh suara ini dengan kualitas lingkungannya.



Hasilnya, babi yang punya kepribadian yang lebih proaktif tingkat suaranya lebih tinggi ketimbang yang berkepribadian reaktif. Penelitian ini juga menunjukkan babi jantan yang tinggal di lingkungan berkualitas rendah lebih jarang bersuara dibanding yang tinggal di lingkungan berkualitas tinggi.



Hasil ini menambah bukti bahwa sinyal akustik mengindikasikan kepribadian babi. Peneliti meyakini ini bisa menjadi petunjuk evolusi dalam perilaku sosial hewan.



Suara yang mereka buat menyampaikan banyak informasi, seperti emosi, motivasi, dan kondisi psikologis. Contohnya, jeritan akan dibuat saat babi merasa takut dan mungkin memperingatkan yang lain atas kondisi yang ia alami.



“Manfaat penelitian ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi vokalisasi babi, sehingga kami bisa memahami informasi apa yang disampaikan. Ini akan membantu memahami perilaku hewan dalam komunitas sosialnya,” tutur Mary Friel dari Queen's University Belfast.



SCIENCE DAILY | TRI ARTINING PUTRI