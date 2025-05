TEMPO.CO, Australia - Apabila binatang dikategorikan sebagai penggemar musik, hiu putih besar akan menjadi bagian dari metalhead--penggemar musik metal. Gelombang musik ini ternyata dapat memancing hiu putih untuk mendekat.



Hal ini diketahui melalui rekaman dokumenter bertajuk Bride of Jaws. Seperti dilansir dari IFL Science pada Senin, 16 November waktu setempat, saat itu, para kru film tengah mencoba untuk menarik perhatian hiu putih besar betina. Hiu yang dikenal dengan nama Joan of Shark ini berukuran 5 meter, dengan bobot 1,6 ton.



Karena tak kunjung berhasil membuat Joan muncul di bingkai kamera, akhirnya para kru menyetel lagu heavy metal menggunakan pengeras suara bawah air. Meski gagal memancing Joan, lagu-lagu ini berhasil menarik perhatian dua hiu putih lain mendekati kapal. Salah satunya berukuran 4,2 meter.



Kejadian serupa pernah terjadi di Australia beberapa tahun sebelumnya. Seorang operator tur di Australia, Matt Waller, memanfaatkan musik band hard rock AC/DC untuk memancing hiu.



"Mereka beberapa kali datang menghampiri dan menggosokkan wajahnya ke pengeras suara saat kami memutar lagu. Sungguh menakutkan," kata dia seperti dilansir dari Times. Namun, Waller juga mengatakan hiu-hiu ini lebih tenang dan investigatif saat ada lagu rock disetel.



Ternyata, getaran gelombang lagu-lagu inilah yang membuat hiu datang menghampiri. Menurut peneliti, gelombang frekuensi rendah yang dihasilkan musik keras di bawah air, serupa dengan gelombang ikan sekarat. Hiu mendekat karena mengira mereka akan menemukan makanan dari tempat asal gelombang.



Menurut Waller, cara ini kerap digunakan oleh penyelam-penyelam di areanya. Ia juga mengetahui adanya perubahan pola perilaku ini dari mereka. Bila tertarik bertemu hiu saat mengarungi dunia bawah laut, mungkin trik ini patut dicoba.



IFL SCIENCE | TIMES | THE INDEPENDENT | URSULA FLORENE