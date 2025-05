Tiga Tahun, 10 Persen Lebih Gajah Sumatera Dibantai

TEMPO.CO, Banda Aceh - Kematian gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) terus berlanjut. Senin, 13 April 2015, bangkai gajah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Desa Kareung Hampa, Kecamatan Lam Balek, Kabupaten Aceh Barat, sekitar 150 meter dari kawasan perkebunan sawit PT Agro Sinergi. Kondisi bangkai gajah dalam keadaan belalai lepas, gading hilang, dan diperkirakan sudah mati sejak satu minggu sebelumnya.



Peristiwa ini menambah panjang daftar kematian gajah Sumatera. Khusus di Aceh, catatan WWF-Indonesia menunjukkan sudah 36 gajah ditemukan mati sejak 2012. Penyebab kematian gajah mayoritas karena diracun, sementara beberapa kasus akibat terkena setrum atau jerat di perkebunan sawit.



Dengan kasus ini, kematian gajah di seluruh Pulau Sumatera dalam tiga tahun terakhir semakin mendekati angka 200 gajah atau lebih dari 10 persen total populasi Gajah Sumatera di alam.



“Jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas untuk mencegah pembunuhan dan perburuan, gajah Sumatera bisa punah dalam waktu kurang dari sepuluh tahun,” kata Sunarto, Wildlife Species WWF-Indonesia, dalam rilis yang diterima Tempo, Kamis, 16 April 2015.



Populasi gajah Sumatera menurun drastis. Menurut Forum Gajah Indonesia, pada 2014, populasinya hanya tersisa sekitar 1.700 gajah. Kasus-kasus kematian gajah tak lepas dari konflik satwa-manusia yang berakar dari berubah fungsinya kawasan habitat gajah, seperti konversi kawasan menjadi perkebunan sawit.



Terkait dengan hal itu, diperlukan perbaikan sistem menyeluruh dan penataan ulang zonasi perkebunan agar keberadaan perkebunan sawit tidak mengancam habitat satwa liar dilindungi, termasuk gajah Sumatera. “Kami meminta perhatian serius Kementerian Pertanian untuk memastikan usaha perkebunan memenuhi kewajibannya dalam turut melindungi gajah dan satwa liar lain yang dilindungi undang-undang,” ujar Irwan Gunawan, Strategy Leader-Market Transformation WWF-Indonesia.



Gajah Sumatera saat ini sudah masuk kategori kritis dalam daftar merah The International Union for Conservation of Nature (IUCN).



ERWIN Z.