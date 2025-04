Top 5 Berita Tekno Hari Ini: Alien, LG, Rahasia Paus

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 berita tekno hari ini antara lain diwarnai kabar tentang tengkorak mungil aneh yang ditemukan arkeolog Rusia di Krimea yang diduga alien, namun ternyata milik anak laki-laki berumur 2.000 tahun. Ilmuwan dari Archaeology Institute of Russian Academy menyebutnya sebagai anak laki-laki yang akan dipersiapkan sebagai prajurit Sarmatian kuno.



Tiga topik di atas dan dua lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler di kanal Tekno:



1. Semula Diduga Alien, Tengkorak Ini Ternyata Milik Calon Prajurit





Tengkorak mungil aneh yang ditemukan arkeolog Rusia di Krimea bukan alien, melainkan milik anak laki-laki berumur 2.000 tahun. Ilmuwan dari Archaeology Institute of Russian Academy menyebutnya sebagai anak laki-laki yang akan dipersiapkan sebagai prajurit Sarmatian kuno.



Tengkorak kepalanya memang tampak memanjang, mirip dengan bentuk alien yang dipercaya selama ini. Tengkorak anak yang diperkirakan berumur 3,5 tahun saat meninggal ini ditemukan di Situs Kyz-Aul, dekat jembatan raksasa yang sedang dibangun untuk menghubungkan daratan Rusia dengan Semenanjung Krimea.



Sebelumnya, santer diberitakan bahwa penganut teori astronot purba mengklaim bahwa pemilik tengkorak memanjang itu merupakan manusia antariksa alias alien. Namun, tim arkeolog membantahnya.



2. LG Akan Bikin Layar OLED untuk iPhone 2018





Sumber-sumber industri menyebutkan bahwa Apple mungkin akan pindah ke OLED untuk ponsel iPhone selamanya. Untuk itu, Apple dikabarkan sedang mencari alternatif untuk diversifikasi, dengan menjadikan LG sebagai alternatif pasokan layar OLED, selain Samsung.



Apple disebut telah melakukan pembayaran senilai tidak kurang dari US$ 2,7 miliar sebagai uang muka untuk mengamankan jalur produksi yang didedikasikan sepenuhnya untuk layar iPhone mulai tahun 2018.



Seorang analis Apple terkenal, Ming-Chi Kuo dari KGI Securities, membenarkan bahwa Apple memang bekerja sama dengan LG untuk memasok panel OLED, dan dilakukan lebih cepat.



3. Darah, Rahasia Paus Bisa Menyelam Lama di Laut





Darah paus ternyata punya khasiat yang lebih besar daripada kita bayangkan. Setidaknya untuk mamalia laut terbesar itu sendiri, yakni mampu membuat mereka menahan nafas di dalam air hingga satu jam.



Kelompok ilmuwan biologi asal Inggris mengungkapnya dalam Journal Experimental Biology edisi 1 Februari 2017. Dalam studi berjudul "Life on the edge O2 binding in Atlantic cod red blood cells near their southern distribution limit is not sensitive to temperature or haemoglobin genotype" itu, tim berhasil memecahkan bagaimana darah paus bisa begitu penting.



Jawabannya ternyata cukup sederhana. Darah paus mengandung protein hemoglobin yang sangat efektif menyimpan oksigen. Dalam jurnal tim menulis, hemoglobin dalam aliran darah paus berbentuk muatan positif yang mampu menyatu dengan molekul lainnya di dalam tubuh, termasuk oksigen.



4. Berdamai, Apple Bayar Nokia Rp 27 Triliun





Laman berita The Verge mengabarkan Apple dan Nokia akhirnya berdamai dengan persyaratan izin baru. Selain itu, juga dikabarkan bahwa perusahaan besutan Steve Jobs itu membayar perusahaan asal Finlandia tersebut sebesar 1,7 miliar euro atau setara Rp 27 triliun.



Upaya perdamaian ini sebetulnya sudah dimulai sejak Mei lalu. Keduanya membuat perjanjian kerja sama baru terkait inisiatif kesehatan digital masa depan.



"Uang ini akan memperkuat posisi kas kami," tulis pihak Nokia dalam pernyataan resmi soal laporan pendapatan perusahaan. Meski tidak menyebut secara detail soal penggunaan uang tersebut, tapi pihak Nokia berjanji akan mengungkapkannya dalam laporan keuangan mendatang.



5. Berita Teknologi: iPhone 8 Akan Pakai Chipset Super Cepat A11





Laman berita teknologi BGR mengabarkan, bahwa Apple akan menyematkan chipset A11 pada iPhone 8. Informasi tersebut dikutip dari seorang sumber yang informasinya belum dikonfirmasi oleh pihak Apple.



Kalau kabar itu benar, tentunya iPhone 8 akan memiliki kecepatan tinggi, yakni 3 gigahertz (GHz). Sekadar perbandingan, chipset A10 yang digunakan di iPhone 7 memiliki kecepatan 2,3 GHz dan A9 yang ada di iPhone 6S punya kecepatan 1,85 GHz.



ERWIN ZACHRI