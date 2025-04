Top 5 Berita Tekno Hari Ini: Misteri Bulan, Foto NASA, Kematian

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 berita tekno hari ini antara lain diwarnai kabar tentang NASA yang kembali memecahkan misteri antariksa, yakni bulan yang memiliki air. Hal ini terungkap dari sampel batu kristal yang dibawa wahana Apollo pada misi 1970. Ada juga soal tips teknologi cara mengingat password yang terlupakan.



Berikut lima berita hari ini yangpopuler di kanal Tekno:



1. NASA Ungkap Misteri Bulan: Punya Air Setara Lautan Bumi







Air di bulan pertama kali terungkap dari analisis sampel pada 2008. Dari studi kala itu terungkap bahwa kristal tersebut terbentuk dari aliran magma yang keluar dan terkristalisasi. Meski begitu, ilmuwan saat itu belum berhasil mengungkap apakah material tersebut unik atau memang ada aliran vulkanik lain di bulan.



Studi ilmuwan terbaru yang terbit dalam jurnal Nature Geoscience edisi 15 Agustus 2016 berusaha mengungkap lebih dalam sampel tersebut. Tim NASA menggunakan lebih banyak data dan metode untuk mencari tahu keberadaan batuan yang sama dengan sampel.



2. NASA Rilis Foto Indah Bumi, Diambil dari Antariksa





Badan Antariksa Amerika Serikat ( NASA ) kembali menayangkan foto-foto indah bumi yang diambil dari Stasiun Antariksa Internasional (ISS), Ahad, 30 Juli 2017. Tak hanya indah, kumpulan foto tersebut yang diambil pada 2013 itu terbilang sangat penting karena termasuk kejadian besar di bumi. Menariknya, semua foto diambil dengan kamera digital yang dibawa dari bumi.



Seorang astronot biasanya akan tinggal selama enam bulan di Stasiun Antariksa Internasional (ISS). Untung mengisi waktu luang, biasanya astronot mengasah kemampuan fotografinya dengan mengambil gambar bumi.



3. Tips Teknologi: Lupa Password Ponsel Android? Tenang dan Baca Ini







Jangan khawatir kalau lupa password ponsel pintar Anda, tips teknologi ini akan membahasnya. Banyak orang menyematkan password dalam ponsel pintarnya untuk menghindari orang yang kepo.



Namun, bagaimana kalau kita lupa password kita sendiri? Mungkin langkah berikut bisa digunakan saat lupa kata kunci smartphone Anda:



4. Berita Teknologi Viral: Apple Stop Produksi iPod Nano dan Shuffle







Apple dikabarkan akan menghentikan produksi iPod Nano dan Shuffle. Meski beberapa produknya masih bisa dibeli di distributor resmi, Apple menyatakan memberhentikan dua jenis perangkat pemutar musik tersebut. Keduanya pertama kali lahir pada 2005.



Sebaliknya, Apple menghadirkan produk iPod Touch terbaru. Ada dua pilihan kapasitas, yakni 32 gigabita dengan harga US$ 199 (sekitar Rp 2,69 juta) dan kapasitas 128 gigabita dengan harga US$ 299 (sekitar Rp 4,1 juta).



5. Riset Pengalaman Jelang Kematian: Cahaya, Terowongan, dan Ruh



Riset terbaru dari ilmuwan asal Belgia mengungkap pengalaman menjelang kematian yang dialami seseorang. Pandangan umum selama ini tentang near-death experience(NDE) adalah datangnya cahaya terang, merasakan damai, atau masuk ke dalam terowongan.



Ternyata, menurut studi yang terbit dalam jurnal Frontiers in Human Neuroscience edisi 13 Juni 2017 itu mengungkap, tiap orang mengalami NDE yang berbeda. Studi berjudul "Temporality of Features in Near-Death Experience Narratives" ini menjadi riset pertama yang menyelidiki secara formal dan ketat.



Selain kabar tentang misteri Bulan dan foto-foto NASA, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita tekno hari ini lainnya hanya di kanal Tempo.co.



ERWIN ZACHRI