Top 5 Berita Tekno Hari Ini: Robot Seks, Mekanisme Antikythera

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 berita hari ini dimulai dari robot seks Harmony, yang bisa berbicara dan cemburu. Ternyata, harganya hampir setara dengan mobil low cost green car (LCGC). Mobil LCGC di Indonesia memiliki rentang harga Rp 100 hingga 140 juta.



Adapun robot seks Harmony canggih buatan perusahaan RealDoll akan dilepas ke pasar dengan harga US$ 10 ribu, sekitar Rp 135 juta. Harga tersebut untuk versi paling canggih, yakni dengan sensor pengenal wajah. Sedangkan versi murahnya akan dibanderol US$ 5.000 atau setara dengan Rp 67,5 juta.



Sementara itu, ada kisah kucing Maine Coon terpanjang di dunia yang berusia tiga tahun dari Melbourne, Australia. Kucing bernama Omar ini memiliki berat 14 kilogram dan panjang 120 sentimeter. Omar diperkirakan bakal bisa menjadi kucing peliharaan terpanjang di dunia.



Juga, ada informasi soal mekanisme Antikythera. Mekanisme ini adalah mekanisme kompleks yang dirancang oleh para ilmuwan Yunani pada 150-100 sebelum Masehi. Seperti yang dilansir laman berita CNET, alat yang disebut-sebut sebagai komputer era Yunani ini dirancang untuk mengkalkulasikan posisi objek-objek astronomi.



1. Robot Seks Harmony Harganya Setara Mobil LCGC di Indonesia







Robot seks kini kian canggih, terlebih setelah Harmony 2.0 yang disematkan artificial intelligence alias kecerdasan buatan dikenalkan ke khalayak. Robot ini pun menjadi paling pintar di kalangan robot seks lainnya.



Lantaran kecerdasan buatan tersebut, Harmony 2.0 tak hanya menjadi alat pemuas hasrat seksual tanpa jiwa. Robot ini bisa cemburu dengan teman Facebook Anda dan bisa mengalami "mood swings". Adalah Matt McMullen, perancang sekaligus CEO RealDoll, yang menjadikannya lebih hidup seperti itu.



2. Rekor Dunia, Kucing Australia Ini Panjangnya 1,2 Meter







Pemiliknya, Stephy Hirst, dihubungi oleh Guinness World Records, yang ingin memverifikasi apakah Omar adalah yang terpanjang di bumi. Rekor itu saat ini dimiliki Ludo, seekor Maine Coon dari Inggris, yang berukuran panjang 118,33 sentimeter (46,5 inci).



”Kami pikir dia mungkin (kucing terpanjang di dunia) tapi kami tidak melakukan apa pun karena dia mungkin belum tumbuh dewasa,” kata Hirst sebagaimana dikutip Mashable, Rabu, 17 Mei 2017.



Omar memiliki akun Instagram sendiri, yang menunjukkan bahwa menjadi seekor kucing besar memiliki serangkaian masalah yang unik. Seperti bisa mencapai apa pun yang Anda tinggalkan di meja dapur. Atau menjadi lebih besar dari anjing Anda.



3. Rudiantara: Indonesia Telah Bebas dari Ransomware Wannacry







Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengklaim Indonesia sudah bebas virus ransomware WannaCry yang sebelumnya menginfeksi setidaknya 200 ribu komputer di seluruh dunia.



"Boleh dikatakan hari ini sudah tidak ada isu lagi mengenai WannaCry, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia," katanya di sela Asia Pacific Satellite Communications System International Conference (APSAT) 2017 di Jakarta, Rabu.



Menurut Rudiantara, virus yang terpapar melalui jaringan data atau internet itu tidak berdampak signifikan di Indonesia lantaran tangkasnya pencegahan yang dilakukan yakni memutus hubungan internet dan membuat salinan data cadangan (back up). "Nah, banyak yang melakukan ini, masuk kantor cabut kabelnya, matikan WiFi dan LAN kemudian secepatnya back up data dan unduh antivirus jadi langsung terproteksi," katanya.



Rudiantara mengaku meski masih ada pihak terinfeksi WannaCry yang hingga kini belum bisa membuka data, namun jumlahnya tidaklah besar. Belum lagi, komputer yang terinfeksi WannaCry di Indonesia masih kategori puluhan, berbeda dengan yang terjadi di Eropa atau belahan dunia lain seperti Inggris atau Rusia dan China.



4. Berita Teknologi: Google Doodle Tampilkan Mekanisme Antikythera





Berita teknologi hari ini yang cukup populer adalah Google Doodle soal mekanisme Antikythera. Tujuan penggunaan gambar benda bulat berwarna hijau militer seperti roda besi itu adalah memperingati penemuan mekanisme Antikythera ke-115.



Belum ada bukti kuat soal asal dan kapan komputer ini dibuat. Benda mekanisme Antikythera ini ditemukan dari sebuah kapal karam di Laut Aegean, selatan Yunani, pada 1901. Adalah Valerios Stais, arkeolog Yunani, yang menemukan benda ini.



Valerios Stais menemukannya di antara benda-benda Yunani klasik lain, seperti patung marmer, perhiasan, dan koin. Benda itu terdapat di dalam kotak seukuran kotak sepatu.



5. 3 Alasan Android Akan Aman dari Serangan Ransomware WannaCry







Serangan ransomware WannaCry telah menjerat lebih dari 300.000 komputer di 150 negara dengan memanfaatkan versi Windows usang yang tidak pernah mendapat patch keamanan penting Microsoft.



Padahal hal yang mirip, terjadi pada Android. Hanya 7,1 persen dari 1 miliar pengguna yang menggunakan Nougat, lebih dikenal dengan Android 7.0, versi terbaru dari sistem operasi mobile itu. Hampir sepertiga menjalankan Android KitKat atau versi lebih tua yang keluar lebih dari tiga tahun yang lalu. "Seiring waktu, semakin banyak versi Android yang usang,” Josh Feinblum, wakil presiden keamanan informasi di Rapid7.



Tapi pengguna Android tidak perlu khawatir. Ada perbedaan utama antara Windows dan Android yang menjaga sistem operasi mobile ini tetap aman dari cengkeraman WannaCry. Bahkan dengan begitu banyak versi Android yang berbeda, termasuk versi yang diperkuat oleh pembuat ponsel seperti Samsung atau LG, sehingga tidak mungkin pengguna berada dalam serangan berskala luas.



Sementara Android tidak rentan terhadap WannaCry, namun ia bisa terbuka untuk serangan lainnya, termasuk insiden ransomware tertutup.



AMRI MAHBUB