Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Bisakah Kita Hidup di Bumi Kedua?

Tiga topik di atas dan dua lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Ilmuwan Hitung Peluang Hidup di Bumi Kedua, Hasilnya...







Pernahkah Anda berpikir untuk tinggal di bumi kedua? Membuat koloni baru di planet lain menjadi salah satu ambisi manusia melakukan perjalanan ke angkasa luar. Proxima b, planet serupa bumi yang ditemukan pada Agustus tahun lalu, menjadi salah satu incaran eksplorasi mencari bukti kehidupan.



Studi simulasi terbaru menunjukkan bahwa Proxima b mungkin bisa menjadi tempat yang mampu menyokong kehidupan dan, ini yang penting: bisa dihuni.



Proxima b adalah eksoplanet alias planet di tata surya lain yang terdekat dengan bumi. Planet yang diperkirakan berwujud batu seperti bumi itu terletak sekitar 7,5 juta kilometer dari bintang Proxima centauri. Sama seperti bumi di dalam tata surya, Proxima b berada di dalam zona aman atau kawasan yang memungkinkan sebuah planet memiliki air dan unsur pendukung kehidupan lainnya.



2. Instagram Perbaharui Fitur Direct, Apa Kelebihannya?





Versi baru Instagram saat ini sudah tersedia untuk diunduh via App Store dan Google Play. Aplikasi yang sudah diperbarui tersebut menambahkan beberapa fitur baru.



Sejak Instagram Direct diluncurkan untuk semua pengguna pada April, pengembang aplikasi telah berusaha lebih lanjut menambah pengalaman pengguna dengan fitur-fitur dan perbaikan baru.



Instagram Direct kini mendukung foto orientasi lanskap dan potret, sehingga kapan pun pengguna bisa mengirim gambar asli atau video ke orang lain menggunakan Direct langsung dari galeri foto tanpa perlu memotongnya lagi.



3. Berita Teknologi Terbaru: Layar Renggang Samsung







Setelah Samsung memamerkan telepon seluler pintar yang bisa ditekuk, kini perusahaan yang berbasis di Korea Selatan itu kembali merilis produk terbaru mereka, smartphone dengan layar yang bisa direnggangkan.



Seperti dilansir laman berita Mashable, Samsung akan meluncurkan ponsel pintar pertama dengan layar sentuh yang bisa direnggangkan dalam pergelaran Society for Information Display (SID) di Los Angeles, Amerika Serikat. Layar OLED non-flat yang bisa direnggangkan ini menggunakan teknologi silicrete silicstalline silicon (LTPS) bersuhu rendah. Teknologi ini membantu peregangan deformasi piksel.



Layar non-flat bukan pertama kalinya bagi Samsung. Sebelumnya, mereka pernah membuat tampilan layar sci-fi-riffic yang bisa sangat lentur dan bisa dilipat.



4. Survei Media Sosial di Inggris: Youtube Berdampak Paling Positif





Royal Society for Public Health (RSPH) melakukan survei di Inggris pada awal 2017 untuk menjawab pertanyaan tentang pengaruh penggunaan plaform media sosial bagi remaja dan dewasa. Hasilnya, media sosial berpengaruh baik sekaligus buruk secara bersamaan.



Dalam survei tersebut, para peneliti meminta hampir 1.500 anak muda Inggris berusia 14 sampai 24 tahun untuk berbagi pemikiran mereka tentang lima platform media sosial populer yaitu Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, dan YouTube.



Para responden berbagi pendapat yang menyoroti hal-hal positif dan negatif. Dalam banyak kasus, media sosial dinilai oleh responden sebagai penyebab depresi atau perasaan cemas.



5. DJI Spark, Drone Mini Canggih tapi Murah, Lihat Videonya







DJI, perusahaan pembuat drone yang berbasis di Cina, baru saja meluncurkan drone mini dan paling ringan miliknya: DJI Spark. Pesawat nirawak ini lebih ringan dan lebih kecil ketimbang Mavic Pro yang dirilis tahun lalu.



"Spark adalah minidrone pertama kami," demikian kata pihak DJI seperti dilansir laman berita GSM Arena, kemarin. Hargnya pun cukup terjangkau, US$ 499 atau setara Rp 6,7 juta. Harga ini untuk paket dasar termasuk drone, baterai, charger USB, dan tiga pasang baling-baling. Tentunya, harga ini terbilang tidak terlalu menguras kantong.



AMRI MAHBUB