Top 5 Tekno Berita Hari Ini: BukaEmas Bukalapak dan Mobil Terbang

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang program BukaEmas Bukalapak dan mobil terbang Toyota. Bukalapak meluncurkan program BukaEmas menjadi berita teknologi terbaru hari ini, Ahad, 4 Juni 2017. Ini adalah program jual beli emas secara daring (online) dengan nominal paling rendah 5 miligram.



Dalam peluncuran perdananya, Bukalapak membagikan 5 miligram (0,005 gram) emas yang otomatis masuk ke dalam saldo emas bagi 100 ribu pengguna setia Bukalapak. Pengguna yang beruntung mendapatkan emas ini melalui newsletter Bukalapak.



Sementara itu, Toyota sedang mengerjakan pengembangan mobil terbang, dengan tujuan memiliki sebuah mobil terbang berpengendara satu orang yang siap terbang tepat pada waktunya untuk Olimpiade 2020 di Tokyo. Idenya adalah bahwa mobil terbang kecil itu akan dapat dengan lancar beralih dari berkendara di darat ke angkasa, untuk mengantarkan obor Olimpiade pada tahapan terakhir dan secara resmi membuka acara tersebut.



Juga, ada kabar soal enam aplikasi pemutar musik Android terpopuler.



Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Berita Teknologi Terbaru: Bukalapak Luncurkan Program BukaEmas





(Foto: TEMPO/Rully Kesuma)



Bukalapak menjual emas per 5 miligramnya dengan harga Rp 3 ribu. "Tentu nominal ini sangat terjangkau ketimbang jual beli emas konvensional," kata Achmad Zaky, founder dan CEO Bukalapak, dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Ahad, 4 Juni 2017.



2. Video Uji Coba Mobil Terbang Toyota





(Foto: Nikkei Asian Review)



Proyek ini sebenarnya belum siap, seperti yang bisa Anda lihat di video Associated Press di atas. Prototipe awal mobil ini pada dasarnya adalah struktur sementara, baterai dan rotor, namun berhasil mencapai ketinggian kepala sebelum kembali ke bumi.



3. Enam Aplikasi Pemutar Musik Terpopuler untuk Android





(Foto: gsmarena.com)



Ketika memainkan musik yang tersimpan secara lokal di perangkat Android, kebanyakan orang hanya menggunakan aplikasi yang telah terinstal sebelumnya, yang dalam kebanyakan kasus adalah Google Play Music. Beberapa orang menggunakan Poweramp, tapi itu tidak ideal, jika Anda menginginkan sesuatu yang sederhana.



Untungnya, sekarang ada banyak aplikasi pemutar musik hebat yang tersedia untuk Android. Masing-masing aplikasi yang ditampilkan di bawah ini memiliki antarmuka (UI) yang indah dengan desain elegan dan animasi yang bermakna. Memiliki semua fitur dasar beserta beberapa opsi penyesuaian dan juga widget untuk homescreen Anda. Sebagian besar gratis atau memiliki versi gratis dengan fungsionalitas rendah.



4. Marga Lumbantobing Jadi Nama Spesies Ikan Goby





(Foto: ANTARA)



Peneliti mengidentifikasi spesies baru ikan goby air tawar berbintik oranye yang masuk ke perdagangan akuarium Eropa sejak sekitar tahun 2001 dan menamainya Pseudogobiopsis lumbantobing.



"Satu spesies baru Pseudogobiopsis dideskripsikan, memecahkan misteri identitas ikan goby dari Jawa dalam lukisan Kuhl dan van Hasselt," kata para peneliti dalam ringkasan hasil penelitian yang dipublikasikan di Raffles Bulletin of Zoology edisi 1 Juni 2017.



Johan Coenraad van Hasselt adalah dokter serta ahli zoologi dan botani Belanda yang pada 1820 melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa bersama rekannya Heinrich Kuhl untuk mempelajari flora dan fauna di pulau itu.



5. Foto dan Keistimewaan Stratolaunch, Pesawat Terbesar di Dunia





(Foto: AP)



Inilah Stratolaunch. Bentuknya agak janggal untuk model pesawat terbang. Ada dua badan pesawat terpisah yang disatukan oleh satu bentang sayap sepanjang 118 meter.



Stratolaunch, moda baru pengangkut satelit ke orbit rendah bumi, untuk pertama kalinya dikeluarkan dari hanggarnya di Mojave, California, Amerika Serikat, Rabu pekan lalu.



Stratolaunch menjadi pesawat dengan bentangan sayap terpanjang di dunia. Bentangan sayapnya 30 meter lebih panjang dari pesawat kargo terbesar di dunia yang masih aktif, Antonov An-225 Mriya. Adapun bentangan sayap Airbus A380, pesawat komersial terbesar, hanya 79,8 meter.



AMRI MAHBUB



AMRI MAHBUB