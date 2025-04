Top 5 Tekno Berita Hari Ini: dari Skype 8.0 Hingga THR

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang Skype 8.0 dan tunjangan hari raya (THR). Skype versi 8.0, aplikasi besutan Microsoft, seperti dilansir laman GSMArena, sudah tersedia di Google Play Store. Aplikasi tersebut saat ini hanya tersedia untuk Android.



Aplikasi Skype 8.0 dilengkapi dengan keunikan user interface (UI) baru yang membangun ulang aplikasi tersebut secara lengkap. Ada warna baru dan animasi di mana-mana yang membuatnya tidak terlihat seperti aplikasi lama.



Sementara itu, Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lazada Indonesia, tren belanja online meningkat saat uang tunjangan hari raya (THR) turun. Hal itu, menurut Co-CEO Lazada Indonesia Florian Holm, terjadi dua pekan sebelum Lebaran.



Survei kebiasaan belanja Ramadan yang dilakukan perusahaan e-commerce Lazada menjelang Ramadan tahun ini cukup mengejutkan Holm. Sebab, kata dia, traffic belanja online paling tinggi terjadi pukul 04.00 hingga menjelang Subuh.



Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Berita Teknologi: Skype 8.0 Baru Tersedia untuk Android





Ilustrasi tampilan baru Skype. (Phonearena.com)



Skype, aplikasi besutan Microsoft, seperti dilansir laman GSMArena, sudah merilis versi 8.0 di Google Play Store. Aplikasi tersebut saat ini hanya tersedia untuk Android.



Aplikasi Skype 8.0 dilengkapi dengan keunikan user interface (UI) baru yang membangun ulang aplikasi tersebut secara lengkap. Ada warna baru dan animasi di mana-mana yang membuatnya tidak terlihat seperti aplikasi lama.



Layar utama memiliki tiga tab, dengan yang utama berada di tengah, tempat semua obrolan berada. Di sebelah kiri terdapat fitur "Highlights", yang pada dasarnya merupakan fitur mirip Stories dari Snapchat. Di fitur tersebut Anda bisa berbagi aktivitas, seperti foto dan video, kepada teman Anda di lini masa.



2. CEO Lazada Indonesia Bicara Tren Belanja Online dan THR





co-CEO Lazada Indonesia, Florian Holm. (Foto: Istimewa)



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lazada Indonesia, tren belanja online meningkat saat uang tunjangan hari raya (THR) turun. Hal itu, menurut Co-CEO Lazada Indonesia Florian Holm, terjadi dua pekan sebelum Lebaran.



Survei kebiasaan belanja Ramadan yang dilakukan perusahaan e-commerce Lazada menjelang Ramadan tahun ini cukup mengejutkan Holm. Sebab, kata dia, traffic belanja online paling tinggi terjadi pukul 04.00 hingga menjelang Subuh.



Akhir Mei lalu, Holm menjelaskan beberapa tren belanja online selama Ramadan dan menyambut Lebaran, termasuk saat turunnya THR.



3. Bukalapak Development Competition Munculkan Pengembang Lokal Baru





Logo Bukalapak. (Bukalapak.com)



Bukalapak Development Competition berhasil memunculkan beberapa pengembang aplikasi lokal baru. Vice President of Engineering Bukalapak, Ibrahim Arief, mengatakan kompetisi ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya ekosistem developer di Indonesia.



"Berbagai karya yang masuk menunjukkan bahwa kreativitas para developer Indonesia sangat luar biasa," kata Ibrahim, dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Ahad, 11 Juni 2017.



Ibrahim mengatakan, ada 10 tim terbaik di tahap final yang dibimbing langsung oleh tim developer Bukalapak untuk penyempurnaan produk yang dihasilkan. Dari 10 tim tersebut kemudian disaring kembali menjadi lima tim terbaik yang berhak mendapatkan hadiah.



4. Tiga Seri Nokia Terbaru Tersedia di India Mulai 13 Juni





Bocoran Nokia 7 dan Nokia 8. (Foto: Irishexaminer.com)



HMD membenarkan undangan yang beredar untuk 13 Juni mendatang adalah acara perkenalan ponsel terbaru dari Nokia. Laman GSM Arena memperkirakan ponsel yang akan dibawa ke India adalah Nokia model 6, 5 dan 3.



Belum ada informasi jelas berapa harga ketiga ponsel itu di India. Menurut kabar Nokia 6 dijual seharga US$ 250, Nokia 5 sejarga US$ 200 dan Nokia 3 dengan harga US$ 155.



Pra-pemesanan ponsel itu disebut mulai berlangsung pada 13 Juni mendatang, sementara pengiriman mulai 20 Juni.



5. Uang THR Turun, Survei: Setengahnya Dipakai Belanja Online





Ilustrasi mendapatkan dana THR. (Foto: Shutterstock.com)



Pekan turunnya Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hari-hari belanja online. Hasil survei yang dilakukan beberapa perusahaan e-commerce juga mendukung tren peningkatan itu.



Survei kebiasaan belanja Ramadan yang dilakukan perusahaan e-commerce Lazada menjelang Ramadan tahun ini, cukup mengejutkan Co-CEO Lazada Indonesia Florian Holm.



"Pada jam sahur, sekitar pukul 04.00 hingga menjelang salat subuh, banyak konsumen kami yang berbelanja dan melihat berbagai penawaran spesial yang hadir, dan ini cukup mengejutkan bagi kami," ujarnya akhir Mei lalu.



AMRI MAHBUB