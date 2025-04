Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Drone Raksasa, Facebook, Astronot

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang Caihong, drone raksasa buatan Cina yang bisa pantau pergerakan teroris, dan fitur baru Facebook. Pembeli potensial drone ini adalah departemen pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam komunikasi, Internet, pengamatan di bumi, tanggap darurat dan survei, dan inspeksi laut.



Drone ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di pedesaan Cina. Namun tak tertutup kemungkinan drone digunakan oleh pihak militer, untuk mengemban tugas pemantauan pergerakan teroris, misalnya.



Sementara itu, setelah bisa membuat latar warna untuk status, kini pengguna Facebook dapat mencoba status berlatar gambar. Facebook menyediakan gambar beragam untuk status ini, mulai pemandangan laut hingga pegunungan.



Belum jelas kapan fitur ini akan resmi meluncur. Saat ini status berlatar gambar hanya dapat dibuat melalui aplikasi di telepon seluler, belum bisa di desktop atau versi mobile.



Juga, ada kabar soal moda transportasi massal di Singapura semisal MRT dan bus yang menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan solusi cepat sekaligus nyaman agar sampai ke lokasi tujuan.



1. Drone Raksasa Buatan Cina Ini Bisa Pantau Pergerakan Teroris





Drone raksasa Caihong. (Foto: Reuters)



Sore itu, dari satu bandar udara (bandara) di Cina barat laut, sebuah pesawat tak berawak atau drone meluncur dari landasan. Dan, di langit, masih tampak semburat merah cahaya matahari ketika pesawat sepanjang 14 meter dengan lebar sayap 45 meter itu mulai menanjak ke angkasa.



Bagian punggung pesawat tampak penuh dengan sel surya untuk menangkap energi dari matahari. Dalam rekaman video satu menit yang dipublikasi oleh Reuters dan The Sun pekan lalu, beberapa orang pengendali di ruang kontrol berteriak girang ketika pesawat telah menembus ketinggian di atas 20 ribu meter atau hampir dua kali ketinggian pesawat komersial.



Menurut Kepala Pengembangan Pesawat Nirawak China Academy of Aerospace Aerodynamics, Shi Wen, drone yang berangkat terbang pada pagi hari dan pulang ke bandara saat malam larut telah cukup bukti tentang ketahanannya di udara. Ini rekor terbaru bagi drone bertenaga surya terbesar di Cina.



2. Fitur Baru Facebook: Update Status dengan Latar Bergambar





Logo Facebook. (Foto: REUTERS)



Setelah bisa membuat latar warna untuk status, kini pengguna Facebook dapat mencoba status berlatar gambar. Facebook menyediakan gambar beragam untuk status ini, mulai pemandangan laut hingga pegunungan.



Belum jelas kapan fitur ini akan resmi meluncur. Saat ini status berlatar gambar hanya dapat dibuat melalui aplikasi di telepon seluler, belum bisa di desktop atau versi mobile.



Pengguna Facebook tidak bisa langsung membuat status melalui kolom yang ada di profil sendiri. Bila ingin menulis di kolom status, hanya ada pilihan latar warna. Cari teman yang mengunggah status bergambar di lini masa Anda, klik "Try this backgroud in your post" untuk membuat status Anda sendiri.



3. Cara Singapura Hadirkan Angkutan Masal yang Nyaman





Ilustrasi kota Singapura. (Foto: Istimewa)



Moda transportasi massal di Singapura semisal MRT dan bus bisa menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan solusi cepat sekaligus nyaman agar sampai ke lokasi tujuan. Apa yang dilakukan pemerintah setempat untuk itu? Menghadirkan teknologi berbasis data yang akurat.



"Mengapa pemerintah tertarik dengan teknologi? Untuk memastikan kami dapat memberikan kemakmuran yang lebih baik. Mobilitas perkotaan penting karena Singapura adalah kota yang sibuk, sehingga masyarakat menginginkan solusi cepat untuk transportasi," ujar Director of the Data Science Division in Government Technology Agency of Singapore, Liu Feng-yuan di Singapura, Rabu, 7 Juni 2017.



4. Evercross Winner Y Star Pakai Android Nougat, Harga Rp 1,2 Jutaan



Ponsel Evercross (Foto: Lazada.co.id)



Evercoss siap menggebrak pasar dengan produk terbarunya, Winner Y Star, yang telah didukung dengan Android 7.0 Nougat.



"Winner Y Star merupakan smartphone 4LTE dengan OS Android Nougat pertama yang dirilis Evercoss," kata Suryadi Willim, Head of Marcom ATL Evercoss, dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA, Kamis.



OS Android terbaru itu dibekali fitur Multitasking. Sebagai informasi, fitur multitasking biasanya sudah tertanam pada smartphone high end. Namun, Google ingin memastikan semua ponsel Android Nougat mendapatkan fitur multitasking. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuka dua aplikasi secara bersamaan dalam satu waktu.



Bintang baru dari Evercoss tersebut juga hadir dalam empat varian warna yaitu Hitam, Gold, Biru dan Putih, yang tampil dengan removable battery berkekuatan 2400 mAh.



5. NASA Perkenalkan 12 Astronot Baru





Astronot baru NASA. (Foto: Popular Science)



Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memperkenalkan 12 orang astronot baru mereka. Astronot baru lulusan kelas ke-22 NASA ini dikenalkan ke publik pada konferensi pers di Johnson Space Center, Rabu lalu. Wakil Presiden Mike Pence hadir dalam sesi tersebut.



Astronot baru NASA ini terdiri dari lima perempuan dan tujuh laki-laki yang berumur dari 29-42 tahun. Mereka mewakili 10 negara bagian yang berbeda. Profesinya berasal dari segala bidang. Ada yang akademisi, dokter, anggota militer, bahkan mantan nelayan. Satu hal yang kesamaan: prestasi di bidang masing-masing.



Selain kabar tentang drone raksasa buatan Cina yang bisa pantau pergerakan teroris dan fitur baru Facebook, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



