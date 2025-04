Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Kiamat, Gerhana Matahari, Kematian

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang kiamat, gerhana matahari, dan kematian. Gerhana matahari yang terjadi di Amerika Serikat, hari ini, 21 Agustus 2017, juga kerap disangkutpautkan dengan kiamat.



Laman berita The Inquisitr menyebut, bahwa ada beberapa kelompok orang yang percaya kiamat dan gerhana matahari ini sudah tertera dalam Alkitab. Bahkan, menurut laman berita Unsealed, kelompok tersebut seperti orang kebakaran jenggot menghadapi gerhana matahari.



Sementara itu, peneliti Neurologi dari University of Pennsylvania, Sara Manning Peskin, mengungkap gejala fisik pada detik-detik kematian dalam laman The New York Times edisi 20 Juni 2017. Menurut dia ada empat gejala yang terjadi.



Dua topik di atas dan tiga lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Dua Teori Konspirasi Kiamat, Gerhana Matahari, dan 23 September



Konstelasi Virgo yang disebut sebagai pertanda kiamat. (theunsealed.com)



Gerhana matahari yang terjadi di Amerika Serikat, hari ini, 21 Agustus 2017, juga kerap disangkutpautkan dengan kiamat. Laman berita The Inquisitr menyebut, bahwa ada beberapa kelompok orang yang percaya kiamat dan gerhana matahari ini sudah tertera dalam Alkitab. Bahkan, menurut laman berita Unsealed, kelompok tersebut seperti orang kebakaran jenggot menghadapi gerhana hari ini.



Baca selengkapnya



2. Curiga Pasangan Anda Selingkuh? Cek Pakai Aplikasi Ini



Ilustrasi selingkuh. (123rf.com)



Sekarang ini banyak aplikasi yang bisa memicu tindakan selingkuh. Salah satunya adalah Tinder dan OkCupid.



Aplikasi tersebut sebetulnya media untuk mencari pasangan via kencan online. Sayangnya, tidak sedikit yang menggunakannya sebagai media mencari "jodoh baru", padahal sudah menikah atau memiliki kekasih.



Baca selengkapnya



3. Inilah Detik-detik Kematian dari Kacamata Sains



Ilustrasi detik-detik kematian. (Daily Mail)



Peneliti Neurologi dari University of Pennsylvania, Sara Manning Peskin, mengungkap gejala fisik pada detik-detik kematian dalam laman The New York Times edisi 20 Juni 2017. Menurut dia ada empat gejala yang terjadi.



Pertama, adalah death rattle. Gejala ini adalah ketidakmampuan untuk menelan apapun, bahkan ludah sekalipun. Sebab, katup kerongkongan tertutup dan lidah tidak mampu mendorong ludah (saliva) ke dalam tubuh. Namun, ini tidak menyebabkan sakit bagi orang yang ajalnya sudah dekat.



Baca selengkapnya



4. iPhone 8 Bisa Kenali Wajah Pengguna dalam Sepersejuta Detik



Bentuk konsep iPhone 8. (arstechnica.com)



iPhone 8 diperkirakan akan diluncurkan pada bulan September dan kemungkinan akan dikemas dengan banyak perangkat keras baru termasuk teknologi pengenalan wajah, sebagaimana dilaporkan Mashable, Selasa 22 Agustus 2017.



Kini, sebuah laporan baru dari Korean Herald mengklaim bahwa teknologi pengenalan wajah yang digunakan pada perangkat itu hanya butuh "sepersejuta detik" untuk memindai wajah seseorang.



Baca selengkapnya



5. Android Oreo Resmi Rilis Saat Gerhana Matahari



Android Oreo. (CNET)



Google resmi menyandang nama Android Oreo 8.0 sebagai sistem operasi terbaru mereka bertepatan dengan gerhana matahari, Senin, 21 Agustus 2017 waktu setempat. Nama ini sebetulnya sudah bocor sejak rencana Android O dibuat dan akhirnya dirilis dalam gelaran Google I/O 2017 pada Mei lalu.



Sebetulnya, ada nama lain yang juga sempat mencuat, seperti Oatmeal, Orange Julius, dan Orellete. Namun, Google tetap merahasiakannya.



Baca selengkapnya



Selain kabar tentang konspirasi kiamat, gerhana matahari, dan kematian, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno Tempo.co.



AMRI MAHBUB