Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Kiamat, Gerhana Matahari, Kutu Laut

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang kiamat, gerhana matahari, dan kutu laut. Dalam bukunya Planet X – The 2017 Arrival (2016), David Meade memprediksi bumi akan terjadi pada Oktober tahun ini. Itu jelas tinggal kurang dari dua bulan lagi.



Saat itu, Meade mengatakan planet misterius Nibiru akan menabrak bumi. Seperti dilansir laman berita Daily Mail, Rabu, 9 Agustus 2017, gerhana matahari yang terjadi pada Agustus ini merupakan sinyal planet tersebut akan bertabrakan dengan bumi.



Sementara itu, gerhana matahari total akan terjadi di Amerika Serikat pada 21 Agustus mendatang. Komunitas pemburu gerhana dari berbagai belahan dunia pun dikabarkan berbondong-bondong pergi ke negara bagian Oregon untuk pergi menyaksikan gerhana yang terakhir kali terjadi di Amerika pada 1918 itu.



Juga, sekumpulan kutu laut diduga menggigit kaki remaja Australia bernama Sam Kanizay (16 tahun) hingga mengalami pendarahan serius. Peristiwa itu terjadi ketika Sam berendam di tepi Pantai Brighton, Melbourne, Australia, Sabtu malam, 5 Agustus 2017. Rupanya, Sam bukan orang Melbourne pertama yang mengalami kejadian ini.



Topik kiamat, gerhana matahari, dan kutu laut, serta dua topik lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler di kanal Tekno:



1. Teori Konspirasi Sains: Kiamat Akan Terjadi Oktober 2017





Ilustrasi kiamat. (thruternews.com)



2. 6 Lokasi Nonton Live Streaming Gerhana Matahari Total Amerika





Foto sekuel matahari total di Ternate, 9 Maret 2016. (TEMPO/Aditya Noviansyah)



Gerhana matahari total akan terjadi di Amerika Serikat pada 21 Agustus mendatang. Komunitas pemburu gerhana dari berbagai belahan dunia pun dikabarkan berbondong-bondong pergi ke negara bagian Oregon untuk pergi menyaksikan gerhana yang terakhir kali terjadi di Amerika pada 1918 itu.



Bagi yang tidak bisa pergi ke Amerika, jangan bersedih dahulu. Anda bisa menyaksikannya secara live streaming di kanal-kanal berikut.



3. Cerita 3 Warga Australia yang Jadi Korban Serangan Kutu Laut





Sam Kaniyaz, 16 tahun, setelah diserang kutu laut. (news.com.au)



Sekumpulan kutu laut diduga menggigit kaki remaja Australia bernama Sam Kanizay (16 tahun) hingga mengalami pendarahan serius. Peristiwa itu terjadi ketika Sam berendam di tepi Pantai Brighton, Melbourne, Australia, Sabtu malam, 5 Agustus 2017. Rupanya, Sam bukan orang Melbourne pertama yang mengalami kejadian ini.



Seorang wanita asal Gold Coast, Australia, mengenang bagaimana dia diserang oleh krustasea laut yang sama tiga tahun lalu.



4. BPPT: Teknologi Ekstentifikasi Lahan Garam Tidak Rentan Hujan





Petani garam sedang memanen garam di Jeneponto, Sulawesi Selatan. (TEMPO/Iqbal Lubis)



Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto, mengatakan teknologi yang akan digunakan pada proyek ekstentifikasi lahan produksi garam tidak rentan terhadap cuaca. Selama ini produksi garam nasional rentan terhadap cuaca hujan yang mengakibatkan petani garam gagal panen.



"Kelemahannya (produksi garam nasional) waktu penguapannya lama, yaitu 10-14 hari dan rentan terhadap hujan," kata Unggul kepada Tempo saat ditemui di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.



5. Kaskus Gelar Kopi Darat, Bisa Transaksi Langsung Barang Lapak





Logo Kaskus. (Kaskus)



Kaskus kembali menghadirkan acara kopi darat (Kopdar) MARKAS "The Happiest Community Marketplace" yang akan diadakan pada 26-27 Agustus 2017 di Bintaro Xchange.



MARKAS (Market & Komunitas) merupakan festival tahunan KASKUS yang mengusung konsep O2O (online to offline). Kaskuser yang biasanya berinteraksi di Forum maupun Jual Beli bisa bertemu serta merasakan pengalaman transaksi secara langsung.



AMRI MAHBUB