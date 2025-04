Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Nokia 3310, Uber, Koloni Mars

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang Nokia 3310 reborn dan koloni Mars. Nokia 3310 Reborn akhirnya resmi meluncur di pasar Indonesia.



HMD Global, melalui keterangan resminya, Kamis, 15 Juni 2017, menyatakan melepas ponsel ini dengan empat pilihan warna, yakni merah (warm red), kuning dengan aksen mengkilap, biru tua (dark blue), dan abu-abu (grey) dengan aksen matte.



Sementara itu, salah syarat kalau manusia ingin menetap secara permanen di Mars, yakni bisa bercinta atau bereproduksi di antariksa. Kris Lehnhardt, peneliti di George Washington University School of Medicine and Health Science, mengatakan belum ada studi tentang hal tersebut.



"Manusia belum tahu caranya bereproduksi di ruang angkasa, di tempat dengan mikrogravitasi," kata Lehnhardt seperti dilansir laman berita Space, 13 Juni 2017. Dia menyatakan hal tersebut pada diskusi bertajuh "On the Launchpad: Return to Deep Space" yang digelar oleh kantor berita The Atlantic pada 16 Mei 2017.



1. Akhirnya, Nokia 3310 Reborn Resmi Masuk Pasar Indonesia





Nokia 3310 reborn. (REUTERS)



Nokia 3310 Reborn akhirnya resmi meluncur di pasar Indonesia. HMD Global, melalui keterangan resminya, Kamis, 15 Juni 2017, menyatakan melepas ponsel ini dengan empat pilihan warna, yakni merah (warm red), kuning dengan aksen mengkilap, biru tua (dark blue), dan abu-abu (grey) dengan aksen matte.



Ponsel legendaris ini memakai sistem dual band pada frekuensi 900/1800 MHz, dual SIM (micro-SIM), konektivitas micro-USB, Bluetooth 3.0, dan kamera dua megapiksel dengan LED flash. Seperti pendahulunya, baterainya mampu berbicara sampai 22 jam. Dalam mode standby, baterai Nokia 3310 Reborn bisa bertahan sampai satu bulan.



Berapa harganya? Ponsel ini akan dibanderol Rp 650 ribu. Anda bisa mendapatkannya melalui distributor PT Erajaya Swasembada (Erajaya) dan PT Sentra Primer Solusindo (Parastar).



2. Berkomentar Miring Soal Perempuan, Direktur Uber Akhirnya Mundur





Mobil swakemudi Uber. (REUTERS)



Direktur Uber Technologies Inc, David Bonderman, menyatakan pada Selasa, 13 Juni 2017, waktu setempat dia telah mundur dari dewan perusahaan tersebut setelah ia membuat pernyataan yang dianggap menyinggung perempuan.



Pernyataan tersebut keluar saat pertemuan yang mendiskusikan rencana transformasi perusahaan layanan tumpangan kendaraan itu setelah penyelidikan kasus pelecehan seksual.



3. Program Koloni Mars, Ilmuwan: Perlu Kajian Bercinta di Antariksa





Gambar permukaan Planet Mars. (Daillymail.co.uk)



Salah syarat kalau manusia ingin menetap secara permanen di Mars, yakni bisa bercinta atau bereproduksi di antariksa. Kris Lehnhardt, peneliti di George Washington University School of Medicine and Health Science, mengatakan belum ada studi tentang hal tersebut.



"Manusia belum tahu caranya bereproduksi di ruang angkasa, di tempat dengan mikrogravitasi," kata Lehnhardt seperti dilansir laman berita Space, 13 Juni 2017. Dia menyatakan hal tersebut pada diskusi bertajuh "On the Launchpad: Return to Deep Space" yang digelar oleh kantor berita The Atlantic pada 16 Mei 2017.



Menurut Lendhardt, topik seks harus dipelajari secara serius jika memang ingin mengeksplorasi antariksa, termasuk Mars. Topik bercinta dan bereproduksi, kata dia, adalah hal yang belum pernah dipelajari secara dramatis sebab sejauh ini dirasa belum relevan.



4. Google Dikabarkan Serahkan Penggarapan Pixel XL 2 Bary kepada LG





Logo Google. (Google.com)



HTC merupakan perusahaan yang memproduksi Google Pixel dan Pixel XL yang meluncur tahun lalu. Awalnya, hal ini diperkirakan akan berlanjut di 2017, namun ternyata tidak sepenuhnya benar. Pixel XL 2 bary dikabarkan akan diproduksi oleh LG.



Hal ini terungkap melalui laporan Android Issue Tracker. Ada entri terkait USB Power Delivery, yang dibuat oleh karyawan LG. Seorang karyawan Google membalasnya dengan meminta agar bug ditutup dan dipindahkan di bawah Android > Partner > External > LGE > Taimen > Power.



5. Video Lanskap Mars dari NASA: Bak Misteri Tak Habis-habisnya





Tampak permukaan Mars di cekungan Hellas. (NASA)



Video lanskap Mars, yang diambil dari wahana MRO milik NASA, mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Video tersebut diambil oleh wahana Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) dengan kamera High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).



Sejak tiba di orbit Mars pada 2006, wahana MRO mengirimkan lebih dari 250 ribu gambar. Termasuk salah satunya video ini. NASA kemudian memperhalus video ini agar banyak fitur Mars bisa dilihat oleh publik.



Selain kabar tentang Nokia 3310 dan koloni Mars, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



AMRI MAHBUB