Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Planet Bercincin Raksasa, Android O

Tiga topik di atas dan dua lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Temuan Antariksa Baru: Planet Raksasa Bercincin Mirip Saturnus





(Foto: Popular Science)



Sekelompok ilmuwan baru saja mengungkap planet raksasa bercincin baru di luar tata surya (eksoplanet) yang seperti Saturnus tapi 50 kali lebih besar dari Jupiter. Kalau besar Jupiter saja 11 kali bumi, silakan bayangkan sendiri berapa besar planet yang belum bernama ini.



Jaraknya pun jauh, sekitar 1.000 tahun cahaya. Sekadar informasi, satu tahun cahaya sama dengan 10 ribu triliun kilometer.



Ilmuwan mengungkap planet ini dalam sebuah makalah dalam arXiv, jurnal daring terbitan Universitas Cornell untuk makalah ilmiah yang belum diulas. Rencananya, artikel berjudul "Periodic Eclipses of the Young Star PDS 110 Discovered with WASP and KELT Photometry" akan diterbitkan dalam jurnal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Planet ini berada di sistem rasi bintang Orion. Planet bercincin ini mengorbit kepada bintang muda PDS-110 yang sangat terang dengan ukuran yang sedikit lebih besar, tapi bersuhu sama dengan matahari. Bintang muda ini telah diamati dalam 15 tahun terakhir menggunakan berbagai teleskop.



2. Berita Gembira: Seri Nokia Terbaru akan Kebagian Android O





(Foto: irishexaminer.com)



Semua smartphone seri Nokia terbaru yang dirilis dalam gelaran Mobile World Congress 2017 akan dilepas ke pasar pada Juni mendatang dan mendapatkan Android O. Kabar itu dipastikan oleh HMD Global, pemegang hak merek Nokia, seperti dilansir laman berita Phone Arena.



Namun, menurut pihak HMD, Android O tidak otomatis tertanam dalam ponsel. "Butuh pembaruan. Hanya, memang, menunggu giliran setelah smartphone Nexus dan Pixel," demikian pernyataan HMD.



Itu karena Google akan memprioritaskan sistem operasi tersebut kepada parternya terlebih dahulu, selain pendistribusian melalui over the air membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bagi penggemar Nokia jangan bersedih dulu. Semua seri smartphone Nokia terbaru akan menjalankan sistem operasi Android Nougat.



3. Pesan Grabbike Kini Tak Harus Lewat Aplikasi, Begini Caranya





(Foto: Istimewa)



Perusahaan teknologi Grab akan meluncurkan layanan terbarunya, GrabNow. Nantinya calon penumpang bisa langsung memanggil pengemudi GrabBike di jalan dan memesan perjalanan sesegera mungkin.



Setelah perjalanan selesai dilakukan, penumpang bisa membayar biayanya menggunakan aplikasi Grab. Hanya saja, layanan ini baru tersedia di Jakarta.



"Berpergian di Jakarta, Anda menggunakan aplikasi (Grab), menentukan lokasi penjemputan, memperkirakan kedatangan pengemudi. Namun sekarang, di Jakarta Anda bisa melihat (pengemudi di jalan) dan melakukan pemesanan, sesegera mungkin," ujar CEO sekaligus Co-founder Grab, Anthony Tan dalam Perayaan Ulang Tahun Grab ke-5 di Singapura, Selasa, 6 Juni 2017.



4. Apple Luncurkan Tablet Multitasking iPad Pro 10,5 Inci





(Foto: The Verge)



Apple dalam acara Worldwide Developers Conference (WWDC) di San Jose, California, Senin 5 Juni 2017, mengumumkan versi baru iPad Pro 10,5 inci. Model ini secara teknis sedikit lebih besar dari tablet 9,7 inci sebelumnya, namun dengan bezel 40 persen lebih kecil, ia menawarkan layar yang jauh lebih luas.



Sebagai produk high end, iPad Pro merupakan perangkat keras yang mengesankan, dengan tampilan yang lebih cerah, chip 64-bit A10X Fusion baru, dan sesuatu yang disebut Pro Motion akan meningkatkan refresh rate dan membuat aksesoris Pencil terasa lebih alami lagi.



Yang lebih menarik adalah fitur multitasking iOS 11 baru untuk iPad yang dipinjam dari macOS. Hal pertama yang akan Anda perhatikan tentang iOS 11 di iPad adalah bahwa ada dok aplikasi di bagian bawah layar. Secara otomatis muncul di layar awal, namun saat berada di aplikasi, Anda dapat menggesek layar dari bagian bawah layar untuk menarik dok setiap saat. Dari sana, Anda bisa menyeret dan menjatuhkan aplikasi lain ke sisi layar untuk memasukkannya ke mode multitasking.



5. Ponsel Honor 9 Bakal Diluncurkan 12 Juni, Andalkan Kamera Ganda





(Foto: GSMarena.com)



Huawei resmi akan meluncurkan Honor 9 pada 12 Juni. Undangan media yang menyebutkan tanggal 12 Juni dan kini Huawei menegaskan peluncurannya memang akan terjadi saat itu sesuai sebuah poster peluncuran perangkat itu.



Poster tersebut menyebutkan "Cantik dan Berwarna" di bawah logo "9". Poster ini juga dibintangi aktor dan penyanyi Cina terkenal, Hu Ge, dengan rambut perak.



Dia berpose dengan tangannya meniru gerakan mengambil gambar, mengisyaratkan bahwa Honor 9 bakal menjadikan kameranya sebagai titik penjualan utama.



Honor 9 diperkirakan akan diumumkan dengan layar 5.15 inci dengan resolusi Full HD dan chipset Kirin 960. Di bagian belakang Anda akan menemukan dua kamera, 20 MP dan 12 MP, sedangkan sensor sidik jari akan berpindah ke depan, yang berfungsi juga sebagai tombol home.



Selain kabar tentang planet bercincin raksasa dan Android O, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



AMRI MAHBUB