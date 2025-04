Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Prediksi Kiamat Bumi, Nokia 6, Dell

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang kiamat kehidupan di bumi kian dekat. Ilmuwan dari Amerika Serikat dan Meksiko memprediksi bahwa kiamat kehidupan makhluk hidup di bumi tak akan lama lagi.



Boleh percaya boleh tidak. Namun, setidaknya itulah yang diyakini para ilmuwan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences edisi 11 Juli 2017.



Dalam studi berjudul "Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines" itu, tim ilmuwan mengungkapkan bumi kian kekurangan sumber daya alam. Musababnya, kepadatan populasi dunia dan gaya hidup manusia yang berlebihan.



Juga, ada soal ilmuwan dari Federation University di Mount Helen, Australia, yang berusaha mendalami kegiatan trolling di media sosial. Kegiatan trolling atau troll merupakan komentar yang berisi kata-kata menyakitkan, menyudutkan, dan diskriminatif.



Dua topik di atas dan tiga lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno.



1. Hasil Riset Terbaru: Kiamat Kehidupan di Bumi Kian Dekat





Ilustrasi terjadinya kiamat. (abcnews.go.com)



Tim terdiri dari Gerardo Ceballosa, pakar ekologi dari Universitas Mexico City; dan, Paul Ehrlich dan Rodolfo Dirzo, pakar biologi lingkungan dari Universitas Stanford, Amerika Serikat.



"Fakta-fakta tersebut merupakan indikator bumi mendekati kiamat," tulis tim dalam jurnal.



2. Pelaku Troll di Media Sosial Punya Potensi Psikopat?





Ilustrasi media sosial. (1stwebdesigner.com)



Ilmuwan dari Federation University di Mount Helen, Australia, berusaha mendalami kegiatan trolling di media sosial. Kegiatan trolling atau troll merupakan komentar yang berisi kata-kata menyakitkan, menyudutkan, dan diskriminatif.



Studi yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Differences ini melihat 415 pengguna media sosial berumur 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sampel membenarkan bahwa komentar troll yang ditinggalkan mereka merupakan sebuah hal lucu.



Namun, menurut analisis tim, tindakan trolling di media sosial merupakan hal sebaliknya. Para sampel disinyalir memiliki watak yang mungkin tidak pernah dipikirkan mereka, yakni psikopat, sadis, serta dua tipe empati, afektif dan kognitif.



3. Dell Luncurkan Laptop dengan Pengisian Nirkabel Pertama di Dunia





Dell Latitude 7285. (gsmarena.com)



Laptop 2-in-1 Dell yang baru mulai dijual. Yang paling menarik dari laptop baru ini adalah bahwa inilah komputer 2-in-1 pertama yang mendukung pengisian nirkabel, sebagaimana dilaporkan GSMArena, Selasa 11 Juli 2017.



Untuk pembelian tambahan seharga US$ 550, pengguna mendapatkan aksesori keyboard untuk pengisian nirkabel 7285 dan alas pengisian bersamanya. Jika dibeli terpisah, keyboard dibanderol seharga US$ 380, sementara alas pengisian dibanderol seharga US$ 200. Harga komputer tablet ini sendiri adalah mulai dari US$ 1200.



4. Logitech Akuisisi Pembuat Peralatan Game Astro Rp 1,1 Triliun





Logitech akuisisi perusahaan pembuat game Astro Gaming. (gsmarena.com)



Logitech memperluas bisnisnya di area game yang saat ini tumbuh dengan cepat melalui akuisisi Astro Gaming. Astro adalah perusahaan lebih muda yang dikenal dengan perangkat headset berkualitas tinggi. Harga akuisisi itu US$ 85 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun.



Ini adalah langkah strategis untuk mendapatkan lompatan awal di pasar konsol. Logitech sebelumnya mengabaikan pasar ini dan mereka lebih fokus pada konsol PC.



5. Nokia 6 Jadi Produk Terlaris di Amazon Kurang dari 24 Jam





Nokia 6 jadi produk terlaris. (phonearena.com)



Kurang dari 24 jam sejak Nokia 6 mulai dijual di Amerika Serikat, dan ponsel itu telah menjadi perangkat terlaris di Amazon. Nokia 6 dari HMD disusul secara ketat oleh Lenovo Moto E4, dan, yang mengejutkan, Alcatel A30, sebagaimana dilaporkan Phonearena, Selasa 11 Juli 2017.



Selain kabar tentang kiamat bumi dan potensi psikopat, serta tiga topik lainnya di atas



AMRI MAHBUB