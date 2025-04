Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Samuel Johnson, Kiamat 23 September

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang Samuel Johnson dan Kiamat 23 September. Google, lewat Google Doodle, pada Senin ini, 18 September 2017, menghadirkan tokoh Samuel Johnson. Ia digambarkan sebagai "tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kesusastraan Inggris". Google menghormati tokoh ini terkait dengan ulang tahunnya yang ke-308.



Ia dikenal sebagai penyair, esais, moralis, kritikus sastra, editor, biografer, dan terutama leksikografer. Dalam google doodle, peran sebagai leksikografer itu yang ditekankan. Istilah leksikografer oleh google doodle diartikan sebagai "penulis atau pekerja keras yang menyibukan dirinya dengan melacak makna asli dan terperinci dari makna kata-kata".



Sementara itu, seorang numerologis Kristen mengklaim bahwa kiamat atau dunia akan berakhir Sabtu depan ketika sebuah planet akan bertabrakan dengan Bumi, sebagaimana dilaporkan Foxnews akhir pekan lalu. Menurut ahli numerologi Kristen David Meade, ayat-ayat dalam Lukas 21:25 sampai 26 adalah pertanda bahwa kejadian baru-baru ini, seperti gerhana matahari dan badai baru-baru ini, adalah tanda-tanda kiamat.



Angka 23 September adalah tanggal yang menggunakan kode dari Alkitab, dan juga "penanda tanggal" di piramida Giza di Mesir. Namun, pandangan Meade tidak didukung oleh agama Katolik, Protestan atau Ortodoks.



1. Siapa Samuel Johnson yang Jadi Google Doodle Hari Ini?





Samuel Johnson jadi Google Doodle edisi 18 September 2017. (Google)



Ya, jasa Samuel Johnson yang tak akan terlupakan adalah dalam hal penyusunan kamus. Ia menerbitkan kamusnya yang berjudul "Johnson’s: A Dictionary of the English Language" pada 1755 setelah menggarapnya selama 9 tahun. Kamus tersebut sangat kolosal dan memiliiki ketebalan 46 sentimeter. Kamus buatannya itu menjadi rujukan utama sampai akhirnya Oxford English Dictionary terbit 150 tahun kemudian.



Karya Johnson itu digambarkan sebagai salah satu pencapaian terhebat dari seseorang untuk ilmu pegetahuan. Buah pemikirannya itu bahkan masih bisa dinikmati hingga zaman Inggris modern saat ini.



Johnson lahir pada 18 September 1709 dan meninggal pada 13 Desember 1784 pada usia 75 tahun. Untuk menghormati jasa-jasanya, Patung Samuel Johnson didirikan pada tahun 1838 di seberang rumah tempat ia dilahirkan di Lichfield's Market Square di Staffordshire, Inggris. Ada pula patungnya yang didirikan di London dan Uttoxeter.



2. Kiamat 23 September Diklaim Numerologis Berdasarkan Alkitab





Ilustrasi kiamat. (thruternews.com)



Meade telah membangun teorinya berdasarkan Planet X, yang juga dikenal sebagai Nibiru, yang dipercayainya akan melewati Bumi pada 23 September. Hal itu akan menyebabkan letusan gunung berapi, tsunami dan gempa bumi, menurut surat kabar Inggris The Sun. NASA sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa Planet X adalah tipuan.



3. Lima Alasan untuk Membeli Samsung Galaxy Note 8





Samsung Galaxy Note 8. (businessinsider.com)



Samsung Galaxy Note 8 adalah salah satu ponsel termahal yang ada di pasaran saat ini. Dengan harga tinggi, tentu banyak pertimbangan untuk membelinya. Berikut ini adalah lima alasan yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadikan Note 8 sebagai ponsel Anda berikutnya, sebagaimana dilaporkan Forbes akhir pekan lalu.



4. 10 Ponsel yang Tengah Trending di Dunia





iPhone X. (AP Photo)



Minggu-minggu ini banyak ponsel baru diluncurkan oleh produsen-produsen kondang dunia. Apple baru saja mengeluarkan iPhone 8, iPhone 8 plus, dan iPhone x. Xiaomi melapas Mi Mix 2, sedangkan Samsung meluncurkan Galaxy Note 8.



Laman GSM Arena selalu memuat daftar 10 ponsel yang sedang trend tiap minggunya. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan data pencarian oleh konsumen dan banyak berita yang dibaca.



5. Selamat Tinggal, Cassini!





Ilustrasi Cassini mengorbit pada Saturnus. (mirror.co.uk)



Beberapa bit sinyal wahana nirawak Cassini muncul di ruang kendali Jet Propulsion Laboratory, California, Amerika Serikat, Jumat subuh pekan lalu. Setelah itu, tak ada lagi sinyal yang datang. Berakhir sudah perjalanan Cassini, hancur dilumat atmosfer Saturnus, setelah menjalani misinya yang dimulai 20 tahun lalu.



Manajer Program Earl Maize memastikan sinyal Cassini, yang meluncur masuk ke atmosfer Saturnus, lenyap. Wahana itu diperkirakan hancur 45 detik kemudian. Para ilmuwan yang mengawal misi Cassini merayakan akhir misi itu dengan kegembiraan dan haru. "Misi luar biasa bersama wahana dan tim yang hebat," kata Maize.



AMRI MAHBUB