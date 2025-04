Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Satelit Mini Siswa Jenius untuk NASA

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 berita hari ini dimulai dari kabar siswa jenius India yang bikin satelit mini yang akan diluncurkan oleh NASA. Siswa genius asal India bernama Rifath Shaarook, 18 tahun, merancang satelit terkecil di dunia. Beratnya hanya 64 gram atau dua kali lebih ringan ketimbang iPhone 7. Selain paling kecil, bobot tersebut menjadikannya satelit paling ringan di dunia.



Shaarook, yang berasal dari Kota Pallapati, Negara Bagian Tamil Nadu, India selatan, bukan siswa sembarangan. Dia salah satu ilmuwan utama di Space Kidz India yang berkantor pusat di Chennai. Lembaga ini pulalah yang menyokong dana penelitian Shaarook.



Sementara itu, ada informasi soal Indonesia yang menjadi negara terparah kedua serangan ransomware WannaCry. "Sejauh ini data yang ada menunjukkan Indonesia berada di posisi kedua setelah Rusia," ujar David Balcar, Security Evangelist Kaspersky Lab di Jakarta, kemarin.



Juga, ada kabar tentang gadis jenius yang punya IQ di atas Albert Einstein. Rajgauri Pawar, 12 tahun, yang tinggal di Chesire County, Inggris, punya IQ mencapai 162. Fisikawan terkemuka pencetus teori relativitas itu terpaut dua poin di bawah Rajgauri. Selain Rajgauri Pawar, ada lagi gadis belia yang memiliki IQ super, yakni Mia Golosino asal Filipina. Putri dari Jose dan Mary Golosiono ini bahkan jauh lebih muda lagi karena baru berusia 11 tahun



Hingga berita ini diturunkan, tiga topik tersebut dan dua berita lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. RSiswa Genius India Bikin Satelit Terkecil di Dunia, Dipakai NASA







"Jelas sekali bahwa satelit kami ini sebuah inovasi," ujar Shaarook, seperti dikutip dari laman berita Quartz, Rabu, 17 Mei 2017. Dia menamai satelit rancangannya dengan sebutan "Kalamsat". Nama ini diambil dari nama Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, Presiden India periode 2002-2007 yang juga pelopor penelitian antariksa. Abdul Kalam juga dikenal sebagai pemimpin program pengembangan rudal terpadu India.



Rancangan satelit Kalamsat menang dalam kompetisi Cube in Space yang digelar Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Kalamsat mengalahkan 86 ribu desain dari 57 negara. Biaya pembuatannya termasuk murah. Shaarook menuturkan Kalamsat hanya memakan biaya US$ 1.561 atau sekitar Rp 21 juta.



2. Serangan Ransomware WannaCry, Kaspersky: Indonesia Terparah Kedua







Serangan Ransomware WannaCry terus berus berlanjut ke berbagai negara, dengan jumlah mesin terpengaruh terus bertambah dari waktu ke waktu. Indonesia, menurut Kaspersky Lab, menjadi salah satu korban terbesar.



Balcar tidak merinci jumlah angka serangan di Indonesia dan penyebabnya. Menurutnya, hal itu bisa saja sebuah kebetulan. "Mungkin pada saat itu banyak komputer di Indonesia yang rentan sedang online sehingga dengan mudah terkena serangan," ujarnya.



Sementara itu, data serangan Ransomware WannaCry yang dikeluarkan oleh Botnet Tracker menunjukkan hingga Kamis sore 18 Mei 2017 ini, sekitar 295.661 mesin telah menjadi korban serangan malware itu, dengan serangan offline sebesar 294.879 dan serangan online sebesar 782.



3. Dua Gadis Jenius Membuat Heboh, Bisakah Kalahkan Albert Einstein?





Rajgauri Pawar. (Indianexpress.com)



Gadis jenius bernama Rajgauri Pawar, 12 tahun, yang tinggal di Chesire County, Inggris, punya tingkat kecerdasan intelektual (IQ) mencapai 162, di atas IQ Albert Einstein. Fisikawan terkemuka pencetus teori relativitas itu terpaut dua poin di bawah Rajgauri.



Rajgauri Pawar meriah nilai tinggi pada tes IQ yang digelar oleh Mensa. Lembaga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan IQ tinggi. Dengan skor 162 di usianya yang baru 12 tahun, Rajgauri tentu mudah untuk masuk.



Selain Rajgauri Pawar, ada lagi gadis belia yang memiliki IQ super, yakni Mia Golosino asal Filipina. Putri dari Jose dan Mary Golosiono ini bahkan jauh lebih muda lagi karena baru berusia 11 tahun.



Seperti dikutip dari Metro.co.uk., keluarga Mia pindah ke Inggris 10 tahun lalu demi masa depan Mia. "Kami ingin mendaftarkan Mia ke sekolah ternama di Inggris, Aylesbury High Grammar School," ujar Jose. Namun, apakah itu berarti Rajgauri dan Mia bisa mengalahkan kecerdasan Albert Einstein?



4. Unik, Ponsel HTC U11 Bisa Diaktifkan dengan Cara Diremas







HTC resmi meluncurkan ponsel flagship terbaru mereka, U11, dengan keunikan bodi yang bisa diremas untuk mengaktifkan berbagai fitur. Laman The Verge memberitakan, fitur remas itu bernama “Edge Sense” dan dapat diatur untuk menjalankan fungsi tertentu bergantung pada durasi meremas.



Meremas singkat misalnya, dapat membuka kamera dan mengambil gambar saat aplikasi kamera terbuka. Meremas lebih lama dapat diatur untuk membuka asisten suara Google atau menyalakan/mematikan lampu senter. Mengaktifkan fungsi di ponsel dengan cara meremas merupakan pengalaman baru di zaman layar sentuh.



5. Tips Teknologi Hari Ini: 5 Fitur Tersembunyi iPhone







Tips teknologi hari ini akan mengulas fitur iPhone yang tersembunyi. Operasional ponsel pintar iPhone, bagi beberapa orang, mungkin lebih sulit ketimbang smartphone berbasis Android. Begitu sebaliknya.



Namun, setelah membaca tips cara pakai iPhone ini mungkin Anda bisa berpikir ulang kalau ponsel keluaran Apple akan lebih mudah. Sebab, Anda akan menemukan banyak fitur tersembunyi. Di antaranya, menyembunyikan foto yang bersifat pribadi, mengaktifkan trackpad tersembunyi, dan "kamera mata-mata".



AMRI MAHBUB