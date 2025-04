Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Sejarah Bumi dan Tesla Model 3

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang sejarah bumi dan mobil Tesla Model 3. Dalam sebuah wawancara 2016 dengan CNN, Anthony Scaramucci, Direktur Komunikasi Gedung Putih yang baru ditunjuk Presiden Donald Trump, mengatakan bumi, serta sejarah manusia baru berusia 5.500 tahun. Tapi bukti-bukti menyatakan bumi telah ada jauh lebih lama.



Dua topik di atas dan tiga lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler di kanal Tekno:



1. Bos Gedung Putih: Usia Bumi dan Peradaban Manusia 5.500 Tahun





Anthony Scaramucci. (YouTube)



Dalam sebuah wawancara 2016 dengan CNN, Anthony Scaramucci - direktur komunikasi Gedung Putih yang baru ditunjuk Presiden Donald Trump – mengatakan Bumi, serta sejarah peradaban manusia baru berusia 5.500 tahun. Tapi bukti-bukti menyatakan bumi telah ada jauh lebih lama.



Scaramucci menyebutkan usia bumi untuk menegaskan bahwa para ilmuwan telah melakukan kesalahan di masa lalu, dan oleh karena itu adalah sebuah kesalahan bahwa aktivitas manusia yang harus dipersalahkan untuk perubahan iklim modern.



2. Raih Pinjaman Rp 13,3 Triliun, Xiaomi Kembangkan Ritel Baru





Logo Xiaomi. (techrich.com)



Xiaomi kemarin mengumumkan bahwa anak usahanya, Xiaomi H.K. Ltd., telah menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan jangka waktu tiga tahun senilai US$ 1 miliar.



"Deutsche Bank dan Morgan Stanley berperan sebagai koordinator sindikasi global, dengan Bank of China (Hongkong), Deutsche Bank AG, dan Wing Lung Bank, Limited sebagai mandated lead arranger dan bookrunners," demikian keterangan Xiaomi.



3. Workplace by Facebook Telah Diadopsi 14.000 Perusahaan





Workplace by Facebook. (Facebook)



Facebook mengungkapkan semenjak diluncurkan pada bulan Oktober 2016, Workplace by Facebook telah diadopsi oleh lebih dari 14 ribu perusahaan lintas benua, termasuk di Antartika. Pada waktu yang bersamaan, lebih dari 400 ribu grup telah dibuat untuk tujuan kolaborasi antarbisnis.



Sri Widowati, Country Director, Facebook Indonesia, mengatakan adopsi Workplace telah memenuhi kebutuhan organisasi saat ini yang kebanyakan adalah multi-platform dengan struktur semakin menjadi digital sehingga membutuhkan platform umum dengan sistem terintegrasi untuk komunikasi internal.



4. Mobil Listrik Impian Elon Musk, Tesla Model 3, Diluncurkan





Tesla Model 3. (The New York Times)



Pembuat mobil listrik Tesla memperkenalkan sedan Model 3 pertamanya pada hari Jumat, 28 Juli 2017. Hal ini menandai semakin dekatnya peluncuran mobil, yang dibanderol dengan harga untuk konsumen umum tersebut, ke pasar Amerika.



Dalam sebuah acara di kompleks pabrik Tesla dekat San Francisco, kepala eksekutif perusahaan, Elon Musk, menyerahkan Model 3 awal dari jalur perakitan kepada 30 karyawan terpilih untuk menjadi pemilik pertama model tersebut. Ini adalah momen penting dalam evolusi Tesla dari produsen kendaraan listrik mewah menjadi produsen mobil pasar massal.



5. Kementerian PUPR Uji Coba Sampah Plastik Jadi Aspal





Sampah plastik di Sungai Cikapundung, Bandung. (TEMPO/Prima Mulia)



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan uji coba sampah plastik sebagai campuran aspal. Uji coba berdasarkan studi ilmuwan Universitas Udayana, Bali, ini sekaligus untuk menekan jumlah sampah plastik di laut hingga 70 persen sampai 2025.



Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pemanfaatan limbah plastik sebagai aspal tersebut merupakan salah satu solusi bagi permasalahan sampah plastik. Dalam uji coba, Kementerian menggelar aspal plastik sepanjang 700 meter yang bertempat di Universitas Udayana, Bali.



AMRI MAHBUB