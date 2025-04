Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Snapchat, Facebook, dan Google

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang Snapchat, Facebook, dan Google. Snapchat dikabarkan sedang mengembangkan generasi terbaru kacamata pintar Spectacles yang dilengkapi dengan kamera.



Versi terbaru ini disebut jauh berbeda dengan Spectacles yang sekarang. Snapchat dikabarkan akan memasang fitur augmented reality (AR), seperti yang dilansir dari laman Phone Arena. Ada juga yang menyebutkan Spectacles akan menjadi salah satu bagian dari sistem AR yang sedang dikembangkan.



Baca: 5 Top Tekno Berita Hari Ini: Hillary Clinton dan Kehidupan Alien



Sementara itu, Facebook berencana mengembangkan fitur Grup sehingga menampilkan komunitas dalam jaringan, online, di tengah aktivitas jejaring sosial. Aplikasi Facebook di iPhone memiliki tab Grup baru di antara Setting dan Notifications untuk pengguna terpilih pengguna selama beberapa hari belakangan.



Juga, ada soal Google yang menyerahkan produksi Pixel XL 2 Bary kepada LG.



Baca: Berita Hari Ini, DPR Gelar Rapat Tentukan Komisioner OJK



Tiga topik di atas dan dua lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Kacamata Pintar Snapchat Terbaru Mendukung Fitur AR





Logo Snapchat. (nbcbayarena.com)



Snapchat dikabarkan sedang mengembangkan generasi terbaru kacamata pintar Spectacles yang dilengkapi dengan kamera. Versi terbaru ini disebut jauh berbeda dengan Spectacles yang sekarang. Snapchat dikabarkan akan memasang fitur augmented reality (AR), seperti yang dilansir dari laman Phone Arena.



Ada juga yang menyebutkan Spectacles akan menjadi salah satu bagian dari sistem AR yang sedang dikembangkan. AR, teknologi yang membuat objek virtual seolah tampil di dunia nyata seperti dalam Pokemon GO, menjadi topik hangat selama beberapa tahun belakangan. Raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft hingga sekarang bereksperimen dengan augmented reality.



Baca selengkapnya



2. Facebook Tengah Kembangkan Fitur Baru untuk Chat Group





Facebook. (REUTERS)



Facebook berencana mengembangkan fitur Grup sehingga menampilkan komunitas dalam jaringan, online, di tengah aktivitas jejaring sosial. Aplikasi Facebook di iPhone memiliki tab Grup baru di antara Setting dan Notifications untuk pengguna terpilih pengguna selama beberapa hari belakangan.



Saat dibuka, tab itu berisi laman grup yang selama ini terkubur di pengaturan Facebook, seperti dikabarkan laman The Telegraph. Seksi ini menampilkan laman "Discover" untuk mencari komunitas baru berdasarkan kategori, seperti "Funny", "Food" dan "Sport", begitu juga dengan grup yang diikuti teman dan komunitas lokal.



Baca selengkapnya



3. Berkomentar Miring Soal Perempuan, Direktur Uber Akhirnya Mundur





Mobil swakemudi Uber. (REUTERS)



Direktur Uber Technologies Inc, David Bonderman, menyatakan pada Selasa, 13 Juni 2017, waktu setempat dia telah mundur dari dewan perusahaan tersebut setelah ia membuat pernyataan yang dianggap menyinggung perempuan.



Pernyataan tersebut keluar saat pertemuan yang mendiskusikan rencana transformasi perusahaan layanan tumpangan kendaraan itu setelah penyelidikan kasus pelecehan seksual.



Bonderman, dalam keterangan tertulis kepada Reuters, mengatakan ia tidak ingin komentarnya menjadi pengalihan bagi Uber yang sedang berusaha keluar dari budaya kekerasan seksual dan diskriminasi.



Baca selengkapnya



4. Google Dikabarkan Serahkan Penggarapan Pixel XL 2 Bary kepada LG





Logo Google. (ndtv.com)



HTC merupakan perusahaan yang memproduksi Google Pixel dan Pixel XL yang meluncur tahun lalu. Awalnya, hal ini diperkirakan akan berlanjut di 2017, namun ternyata tidak sepenuhnya benar. Pixel XL 2 bary dikabarkan akan diproduksi oleh LG.



Hal ini terungkap melalui laporan Android Issue Tracker. Ada entri terkait USB Power Delivery, yang dibuat oleh karyawan LG. Seorang karyawan Google membalasnya dengan meminta agar bug ditutup dan dipindahkan di bawah Android > Partner > External > LGE > Taimen > Power.



Baca selengkapnya



5. Yahoo dan Verizon Rampungkan Proses Penjualan Aset





Logo Yahoo. (REUTERS)



Pionir Internet, Yahoo, menutup operasinya selama dua dekade sebagai perusahaan independen pada Selasa, 13 Juni 2017, dengan merampungkan penjualan aset online inti mereka kepada raksasa telekomunikasi Verizon.



CEO Yahoo Marissa Mayer mengundurkan diri, seperti yang sudah diduga, saat Verizon merampungkan kontrak US$ 4,48 miliar (sekitar Rp 59,5 triliun). Dengan proses ini, operasi Internet Yahoo terintegrasi dengan sebuah unit baru yang disebut Oath, yang juga mencakup AOL.



Tim Armstrong, mantan CEO AOL, saat ini memegang posisi yang sama di Oath, sebuah divisi di organisasi media dan telematika Verizon. "Kami akan membangun brand masa depan menggunakan teknologi besar, konten tepercaya, dan data berbeda,” ujar Armstrong.



Baca selengkapnya



Selain kabar tentang Snapchat, Facebook, dan Google, serta dua topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



AMRI MAHBUB