Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Vitamin C dan Ulang Tahun Pokemon GO

Sementara itu, Niantic baru saja mengumumkan beberapa hal baru di Pokemon GO untuk beberapa pekan ke depan, berhubungan dengan hari jadi mereka yang pertama. Pokemon GO akan mengadakan acara Solstice Event mulai 13 Juni. Terkait ini, pemain akan sering menemukan Pokemon tiper Fire dan Ice.



Dua topik di atas dan tiga lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Vitamin C dan Antibiotik 100 Kali Lebih Efektif Bunuh Sel Kanker





Meminum vitamin C dan antibiotik lebih efektif lawan kanker. (Foto: Shutterstock)



Sebuah penelitian baru mengungkap bahwa vitamin C dan antibiotik bisa 100 kali lebih efektif dalam membunuh sel kanker dibandingkan obat standar. Pemberian antibiotik yang diikuti oleh vitamin C secara efektif menghabisi bahan bakar sel kanker, yang mengakibatkan kematian mereka di laboratorium.



Vitamin C dan antibiotik yang diberikan, yang dikenal sebagai doksisiklin, relatif tidak beracun dan oleh karena itu dapat secara dramatis mengurangi efek samping dari perawatan yang ada.



"Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa vitamin C dan senyawa non-toksik lainnya mungkin berperan dalam memerangi kanker,” ujar penulis studi Profesor Michael Lisanti dari Universitas Salford, sebagaimana dikutip Daily Mail Jumat 9 Juni 2017.



2. Niantic Siapkan Kejutan untuk Ulang Tahun Pertama Pokemon Go





Permainan Pokemon Go. (Foto: Polygon.com)



Niantic baru saja mengumumkan beberapa hal baru di Pokemon Go untuk beberapa pekan ke depan, berhubungan dengan hari jadi mereka yang pertama. Game ini, seperti yang diberitakan laman Phone Arena, memiliki dua pencapaian dalam waktu yang berdekatan, yaitu unduhan global mencapai angka 750 juta dan peringatan setahun sejak Pokemon Go dirilis di App Store.



Pokemon GO akan mengadakan acara Solstice Event mulai 13 Juni. Terkait ini, pemain akan sering menemukan Pokemon tiper Fire dan Ice. Bonus besar XP juga akan diberikan bila melempar Poke Ball secara akurat. Lucky Egg diskon besar-besaran di toko game dalam aplikasi tersebut. Niantic membenarkan akan ada pembaruan Pokemon GO di seluruh platform, segera setelah acara ulang tahun itu berakhir.



3. Hutan Ditebangi, Lapisan Es Gunung Jayawijaya Musnah pada 2020





Puncak Cartenz Pegunungan Jayawijaya. (Foto: Wikipedia)



Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wamena, Provinsi Papua menyatakan lapisan es di Puncak Jayawijaya terancam musnah pada 2020 jika tidak ditangani dengan baik. Penebangan hutan besar-besar diduga sebagai penyebabnya.



Kepala BMKG Wamena Benny Marlissa di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, 9 Juni 2017, mengatakan penebangan hutan yang cukup tinggi berpeluang melenyapkan es di Puncak Jayawijaya. "Melalui aktivitas yang berlangsung terus tanpa pengawasan dari pemerintah maka dampaknya lapisan es yang tebal makin menyusut. Kita lihat di Wamena penebangan di mana-mana tanpa kontrol, karena masyarakat merasa bahwa mereka punya hak ulayat," katanya.



4. Beberapa Spinner Dilaporkan Mengandung Timbel Beracun





Berbagai macam fidget spinner. (Foto: REUTERS)

Sebuah laporan tak resmi kemungkinan memicu kekhawatiran bahwa fidget spinner, mainan terpanas tahun ini, bisa mengandung timbel berbahaya, sebagaimana dikutip dari Live science, Jumat 9 Juni 2017.



Laporan tersebut berasal dari Tamara Rubin, seorang advokat pencegahan keracunan timbel yang tidak berafiliasi dengan institusi universitas atau penelitian manapun. Timbel adalah logam yang sangat berguna, tapi juga beracun bagi manusia.



Rubin menguji beberapa spinner di rumahnya, menggunakan alat yang disebut spektrometer fluoresensi sinar-X, yang mengukur tingkat unsur dalam material.



5. Setahun, Pokemon Go Tembus 750 Juta Unduhan





Warga Jepang sedang memainkan Pokemon Go. (Foto: AP Photo)



Niantic, perusahaan di balik game Pokemon Go yang sangat populer, mengungkapkan bahwa jumlah total unduhan untuk game tersebut telah melampaui angka 750 juta. Game ini diluncurkan kembali pada Juli tahun lalu.



"Ini merupakan tahun pertama yang luar biasa bagi Pokemon Go berkat semangat dan dedikasi dari komunitas Trainer global," kata CEO Niantic John Hanke, sebagaimana dikutip GSMArena, Sabtu, 10 Juni 2017.



Perlu disebutkan bahwa Pokemon Go berhasil melewati tonggak sejarah 500 juta pada bulan September tahun lalu, beberapa bulan setelah diluncurkan. Permainan ini bergerak cepat mendekati ulang tahun pertamanya, di mana perusahaan berencana merayakannya dengan melepaskan berbagai aktivitas dalam game dan dunia nyata.



Selain kabar tentang manfaat vitamin c dan Pokemon Go, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



AMRI MAHBUB