TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace mengeluarkan riset terbaru tentang tujuh mitos tanaman rekayasa genetik terkait dengan gagalnya janji mereka ihwal ketahanan pangan dan perubahan iklim.

Hal itu dipaparkan dalam riset Twenty Years of Failure: Why GM Crops Have Failed to Deliver on Their Promises. Di antaranya adalah tujuh mitos tumbuhan transgenik yang tak didukung realitasnya di lapangan. Mitos dan realitasnya adalah sebagai berikut:

Mitos 1: Tanaman transgenik dapat memasok pangan dunia. Kenyataannya, tumbuhan tersebut tidak ada yang dirancang untuk hasil yang tinggi. Ini juga memperkuat model pertanian industrial yang gagal menyuplai makanan sejauh ini.

Mitos 2: Tanaman transgenik tahan terhadap iklim. Realitasnya, tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim bergantung pada praktik pertanian yang mempromosikan keanekaragaman dan pemeliharaan lahan, bukan pertanian melalui transgenik.

Mitos 3: Tanaman transgenik aman buat manusia dan lingkungan. Realitasnya, program pemantauan lingkungan dan kesehatan dalam jangka panjang tidak memadai. Peneliti independen juga mengeluhkan tidak diperbolehkannya mereka untuk mengakses material untuk riset.

Mitos 4: Tanaman transgenik menyederhanakan perlindungan tanaman. Realitasnya, masalah gulma yang tahan terhadap herbisida justru muncul mengakibatkan adanya tambahan pestisida.

Mitos 5: Tanaman transgenik ekonomis bagi petani. Namun realitasnya, kemunculan gulma yang tahan herbisida meningkatkan biaya petani dan mengurangi keuntungan mereka.

Mitos 6: Tanaman transgenik dapat berdampingan dengan sistem pertanian lainnya. Realitasnya, tanaman transgenik justru mengontaminasi tanaman nontransgenik. Hampir 400 insiden telah tercatat secara global.

Mitos 7: Rekayasa genetik merupakan jalan yang paling menjanjikan untuk sistem pangan. Realitasnya, metode nongenetik sebenarnya memberikan sifat yang dijanjikan oleh tanaman transgenik sebelumnya. Ini termasuk tahan terhadap penyakit, banjir, dan kekeringan. Sementara itu, tanaman transgenik membatasi inovasi karena terkait dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.



