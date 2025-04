Ulang Tahun Bagong Kussudiardja ke-89 Jadi Tema Google Doodle

Doodle pada hari ini menampilkan Bagong yang duduk dengan memegang kuas. Selain terkenal karena koreografinya, Ayah dari Butet Kertaradjasa dan Djaduk Ferianto ini dipuji karena lukisannya dalam berbagai gaya, abstrak, impresionistik, bahkan surealistis. "Happy birthday to the "Javanese father of the avant-garde," tulis laman Google Doodle, Senin, 9 Oktober 2017.